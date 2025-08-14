Tarihi Gerginliği Alevlendiren Hamle: Solomos Solomou Heykeli Lefkoşa’da Açıldı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sert tepkisini çekecek yeni bir provokasyona imza attı. 1996 yılında KKTC topraklarında bulunan Derinya sınır kapısında, Türk bayrağını indirmeye çalışırken vurularak öldürülen Solomos Solomou’nun anısına bir heykel dikildi.

MEYDANDA TÖREN VE ALKIŞLARLA AÇILIŞ

Başkent Lefkoşa’ya yakın bir bölgede düzenlenen törende, mavi bir örtüyle kapatılmış olan heykel, kalabalık bir grubun katılımıyla açıldı. Heykelin açılışında uzun süre alkış tutuldu. Eserde, Solomou’nun 14 Ağustos 1996’da direğe tırmanarak Türk bayrağını indirmeye çalıştığı an tasvir edildi. Açılış görüntülerinde, kalabalığın bu eylemi “kahramanlık” olarak nitelendirdiği dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Heykelin açılış görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformu X’te gündem oldu. Türkiye ve KKTC’den pek çok kullanıcı, açılışa sert tepki gösterdi. Tepki mesajlarında, “Türk bayrağını indirmenin bir bedeli olur” ifadeleri öne çıktı. Ayrıca 1996’daki olay anına ait, Solomou’nun direğe tırmandığı ve uyarılara rağmen eylemine devam ettiği görüntüler de yeniden paylaşıldı.

1996’DAKİ OLAY VE TARİHSEL ARKA PLAN

14 Ağustos 1996’da, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden bir grup, KKTC sınırındaki Derinya bölgesinde protesto düzenlemişti. O dönemde 26 yaşında olan Solomos Solomou, protesto sırasında Türk bayrağının bulunduğu direğe tırmanarak bayrağı indirmeye teşebbüs etti. Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen eylemini sürdüren Solomou, açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Bu olay, Türkiye ve KKTC kamuoyunda “bayrağa uzanan elin karşılığı” olarak hafızalara kazındı.

TÜRKİYE VE KKTC’DE RAHATSIZLIK YARATTI

Güney Kıbrıs’ın bu heykeli dikmesi, iki toplum arasındaki hassasiyetleri yeniden gündeme taşıdı. Türk tarafında bu adım, “barış sürecine zarar verecek provokatif bir hamle” olarak değerlendirildi. Konuya ilişkin diplomatik tepkilerin de kısa sürede gelmesi bekleniyor.