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Nihat Doğan’ın düğününde tepki çeken görüntü

Nihat Doğan’ın düğününde tepki çeken görüntü
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10 Ağustos 2022 - 16:41
3 aylık hamile olduğu iddia edilen İranlı hayranı ile nikah masasına oturan Nihat Doğan’ın düğününde çekildiği iddia edilen görüntüler tartışma yarattı. Görüntüde Nihat Doğan’ın halay çektiği sırada, bir kişinin etraftaki kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş etmesi tepki çekti.

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