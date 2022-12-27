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Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü
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27 Aralık 2022 - 16:31
Müge Anlı’da gündem olan Arife Gökçe’ye hala ulaşılamadı. Yaşlı kadına cinsel içerikle mesajlar attığı iddia edilen Sinan ve Kadir yine birbirlerini suçladı. Bugünkü canlı yayına telefonla bağlanan Kemal Bey ise “Sinan, kayınvalideme, karıma, çocuklarıma musallat oldu bu yüzden şehir değiştirdik” ifadelerini kullandı. Bu suçlamaların ardından Müge Anlı sinirden gözyaşlarını tutamazken, avukat Rahmi Özkan ise Sinan’ın yüzüne tükürdü.

Beş çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe, 17 Aralık’ta Tokat’ta sırra kadem bastı. Eşinin öldürüldüğünden şüphelenen Fikri Gökçe ise Müge Anlı ile Tatlı Sert’e katıldı.

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: "Allah'ın belası ırz düşmanı..." - Sayfa 2

YAŞLI KADINA TACİZ MESAJLARI ATMIŞ 
Fikri Bey, aynı köyde yaşadıkları Sinan isimli kişinin eşine cinsel içerikli mesajlar atarak rahatsız ettiğini anlattı. İddiaların odağındaki Sinan’ın Arife Hanım’ın oğullarından birinin sınıf arkadaşı olduğu anlaşıldı.

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: "Allah'ın belası ırz düşmanı..." - Sayfa 3

Öte yandan Sinan’ın Arife Gökçe dışında birçok kadına mesaj attığı ortaya çıktı.

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: "Allah'ın belası ırz düşmanı..." - Sayfa 4

KARDEŞİ ÇILDIRDI 
Sinan’ın kardeşi Serap Bayrak ise bugünkü canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Serap Hanım, “Kardeşim bana ‘Çirkin mesajları Kadir ile birlikte attık’ dedi. 7/24 Kadir Sinan ile kalıyormuş. Allah onu bildiği gibi yapsın utanmaz. Kadir kafasına vurdu dedin ya! Benim yüreğim sızlıyor. Günlerdir ağlıyorum” dedi. Kadir Durmuş bu iddialara “Benim bu konuyla bir alakam yok” cevabını verdi.

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: "Allah'ın belası ırz düşmanı..." - Sayfa 5

SUÇU ARKADAŞINA ATTI 
Sinan ise “O mesajları bana Kadir attırdı. Kadir benim ablamın kardeşine bile mesaj attı” diye konuştu.

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: "Allah'ın belası ırz düşmanı..." - Sayfa 6

KÖYLÜSÜNÜN İDDİALARI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI 
Aynı köyde oturan Kemal Karaaslan’ın iddiaları ise ağızları açık bıraktı. ‘Sinan, kayınvalideme, karıma, çocuklarıma musallat oldu bu yüzden şehir değiştirdik’ diyen Kemal Bey, şu ifadeleri kullandı:

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: "Allah'ın belası ırz düşmanı..." - Sayfa 7

Sinan sen benim kayınvalidemin başını yardın. Onunla mahkemelik oldun. Kayınvalidemin gelinine de mesajlar attın. Sonra da benim hanımıma bulaştın. Hanımımı darp ettin mi? Benim hanımımı kovalamadın. Hanımımla 30 kere mahkemeye çıktın. Sen canlı yayına çıkınca çocuklarım ağladı. “Bu pisliği görmek istemiyoruz baba” dediler. 3 gün okula gidemediler. Ben köyü terk etmeseydim bugün orada Fikri Bey’in yerinde oturuyordum. Sen benim hanımıma bir ay önce yine mesaj attın. Ailesi çok düzgün insanlar. Bana git şikayet et dediler” diye konuştu.

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: "Allah'ın belası ırz düşmanı..." - Sayfa 8

MÜGE ANLI İSYAN ETTİ 
Müge Anlı ise “Sen niye milletin karısına kızına yazıyorsun” diyerek Sinan’a tepki gösterdi.

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: "Allah'ın belası ırz düşmanı..." - Sayfa 9

AVUKAT RAHMİ ÖZKAN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ
Avukat Rahmi Özkan da bu iddialar üzerine çileden çıktı: Allah senin gibi bir belayı kimsenin karşısına çıkarmasın. Allah’ın belası ırz düşmanı herif püh Allah cezanı versin senin be” ifadelerini kullandı

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: "Allah'ın belası ırz düşmanı..." - Sayfa 10
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