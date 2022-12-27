Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü

Sinan sen benim kayınvalidemin başını yardın. Onunla mahkemelik oldun. Kayınvalidemin gelinine de mesajlar attın. Sonra da benim hanımıma bulaştın. Hanımımı darp ettin mi? Benim hanımımı kovalamadın. Hanımımla 30 kere mahkemeye çıktın. Sen canlı yayına çıkınca çocuklarım ağladı. “Bu pisliği görmek istemiyoruz baba” dediler. 3 gün okula gidemediler. Ben köyü terk etmeseydim bugün orada Fikri Bey’in yerinde oturuyordum. Sen benim hanımıma bir ay önce yine mesaj attın. Ailesi çok düzgün insanlar. Bana git şikayet et dediler” diye konuştu.