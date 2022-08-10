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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu

Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu
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10 Ağustos 2022 - 16:34

Son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan Melis Sezen Instagram hesabından birbirinden tatlı kareleri paylaşmaya devam ediyor. Yatağında kendi kendine yastık savaşı yapan Sezen’in fotoğrafları takipçileri tarafından çok tatlı bulundu.

Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 1

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oyunculardan biri olan Melis Sezen son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri.

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 2

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Pantene Yıldızı Parlayanlar kategorisinde ödül almıştı. Hem törendeki kıyafeti hem de konuşması epey gündem olmuştu.

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 3

Instagram’da ilginç danslarını paylaşan Melis Sezen son olarak yatağından kareler paylaştı.

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 4

Kendi kendine yastık savaşı yapan Sezen’in birbirinden tatlı hallerine beğeni yağdı.

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 5

İşte Melis Sezen’in o pozları…

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 6

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 7

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 8

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 9

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 10

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 11

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 12

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 13

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 14

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 15

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 16

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 17

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 18

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 19

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 20

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 21

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 22

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 23

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 24

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Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu - Sayfa 25

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