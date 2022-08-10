Melis Sezen yatak pozlarıyla sosyal medyayı yıktı! Takipçileri tarafından çok tatlı bulundu

Son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan Melis Sezen Instagram hesabından birbirinden tatlı kareleri paylaşmaya devam ediyor. Yatağında kendi kendine yastık savaşı yapan Sezen’in fotoğrafları takipçileri tarafından çok tatlı bulundu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oyunculardan biri olan Melis Sezen son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri.
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Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Pantene Yıldızı Parlayanlar kategorisinde ödül almıştı. Hem törendeki kıyafeti hem de konuşması epey gündem olmuştu.
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Instagram’da ilginç danslarını paylaşan Melis Sezen son olarak yatağından kareler paylaştı.
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Kendi kendine yastık savaşı yapan Sezen’in birbirinden tatlı hallerine beğeni yağdı.
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İşte Melis Sezen’in o pozları…
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