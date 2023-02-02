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Nagihan Karadere: Survivor hayatımı alt üst etti, evliliğim bitti!

Nagihan Karadere: Survivor hayatımı alt üst etti, evliliğim bitti!
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02 Şubat 2023 - 15:41

Nagihan Karadere, Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Kanser sürecinden bahseden Karadere, canlı yayında duygusal anlar yaşadı.

Geçen haftalarda rahim ve göğüs kanseri olduğu öğrenilen Nagihan Karadere, katıldığı programda Survivor sürecinden bahsederken duygusal anlar yaşadı. “Survivor benim hayatımı altüst etti” diyen Karadere, 1 yaşındaki bebeğini kundakta bırakıp yarışmaya gittiğini söyleyerek ağladı.

Milli sporcu Survivor sonrasında yaşadığı sıkıntılı günleri anlattı. Kanserle mücadele eden Karadere son durumu hakkında bilgi verdi:

‘BAĞIŞIKLIK SİSTEMİM ÇÖKTÜ’

Göğüs ve rahim kanseri ile mücadele eden Karadere, sağlık durumuyla ilgili “Survivor’dan dönünce bağışıklık sistemim çöktü. 15 gün yataktan çıkamadım ve hüngür hüngür ağladım. Her yerimde zona çıktı. Ben üzüntüden ve düşürdüğüm böbrek taşından olduğunu düşünürken kanseri öğrendim. Rahim ve göğüs kanserinin de başındayım. Yurt dışında getirilen geliştirilmiş ilaçlar kullanıyorum. Sporcu olduğum için vücudumdaki en ufak sorunun ne olduğunu görüp anlayabiliyorum. Kendimdeki sıkıntıları fark edince hemen doktoruma gittim. Survivor’da steril olmayan bir ortamdan geldim. Hastalığımın konuşulduğu gibi Survivor’la hiçbir alakası yok” dedi.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda katıldığı Survivor Panorama’da Nagihan Karadere için “Nagihan birinci olamadığı için bozuldu. O hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben çözemedim” demişti.

‘SURVİVOR HAYATIMI ALT ÜST ETTİ’

Ilıcalı’nın bu sözlerine çok kırıldığını dile getiren Karadere, gözyaşlarına hakim olamayarak ”Survivor benim hayatımı alt üst etti. 1 yaşındaki çocuğumu bıraktım, evliliğim bitti. Ben kundaktaki bebeğimi bırakarak Survivor’a gittim. Acun Bey’in o sözleri kasıtlı olarak söylemediğini biliyorum. Zoruma gitti. Bu kadar emek vererek rekor kırdığım bir olayda bunların söylenmesi üzdü. Aramızda sıkıntı yok, o sözlerden sonra hemen konuştuk” dedi.

Bu mesaj www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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