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Mehmet Barlas’tan Gülşen yorumu: Saçmalayan herkesi tutuklayacak mıyız?

Mehmet Barlas’tan Gülşen yorumu: Saçmalayan herkesi tutuklayacak mıyız?
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26 Ağustos 2022 - 15:36
Mehmet Barlas, Gülşen’in eski bir konserinde kullandığı ifadeler dolayısıyla tutuklanmasına tepki gösterdi.

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, şarkıcı Gülşen’in imam hatiplilere aylar önce söylediği sözlere tepki gösterilmesi gerektiğini belirterek, “Zaten İmam Hatip Mezunları Derneği de yerinde bir basın açıklaması yayınlamış. İyi de apar topar gözaltı kararı aldırıp evinden kadını mevcutlu şekilde adliyeye getirerek tutuklamak nedir, anlayabilen var mı? Saçmalayan herkesi tutuklayacak mıyız? Bırakın cezasını toplum versin..” diye yazdı.

Gençlik festivallerinin yasaklanmasını da değinen Barlas, “Organizasyon firmasının inatlaşması sonucunda üst üste konserler iptal edildi. Türkiye’de her yaz yüzlerce festival düzenlenirken 2-3 festivalin yasaklanması nedeniyle “insanların yaşam tarzına müdahale” algısı oturtulmaya çalışıldı. Belki de cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerine hazırlanan Türkiye’nin gündemi iptal edilen festivaller, tutuklanan densiz bir sanatçı olmamalı…” ifadelerini kullandı.

 

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