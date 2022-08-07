MasterChef Dilara Kavadar sütyensiz ayna pozlarıyla yaktı geçti!

MasterChef Türkiye 2022 sezonunun elemelerinde yer alan Dilara Kavadar, güzelliğiyle herkesin dikkatini çekmişti. Türkiye’de rekorlar kıran Binbir Gece dizisinde de yer aldığı öğrenilen güzel yıldız, son paylaşımıyla büyüledi. Dilara Kavadar’ın derin göğüs dekolteli sütyensiz pozları adeta nefes kesti.

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının üçlü elemelerine katılan ve birçok kişi tarafından merak edilen Dilara Kavadar, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı.