Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı…

Netflix’te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 31 Ekim-6 Kasım haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu.
İşte Netflix Türkiye’de bu hafta en çok izlenen 10 film…
10. Hobbit: 5 Ordunun Savaşı
9. Kafestekiler
8. Wonder Woman 1984
7. İyilik ve Kötülük Okulu
6. The Good Nurse
5. Okyanus Kadar Derin
4. Hacker Savaşları
3. Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok
2. Enola Holmes 2
1. Cici
Netflix Türkiye’de bu hafta en çok izlenen 10 dizi…
10. Manifest (4. Sezon)
9. Cafcaflı Dubai (1. Sezon)
8. From Scratch
7. Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities (1. Sezon)
6. Andropoz (1. Sezon)
5. Şimdiki Aklım Olsaydı (1. Sezon)
4. Gözcü (1. Sezon)
3. DAHMER – Canavar: Jeffrey Dahmer’ın Hikâyesi
2. The Bastard Son & The Devil Himself (1. Sezon)
1. Inside Man (1. Sezon)
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