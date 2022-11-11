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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı…

Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı…
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11 Kasım 2022 - 13:34
Türkiye’de 3 milyonu aşkın abonesi bulunan çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix’te en çok izlenen filmler ve diziler belli oldu.

Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 1

Netflix’te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 31 Ekim-6 Kasım haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu.

İşte Netflix Türkiye’de bu hafta en çok izlenen 10 film…

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 2

10. Hobbit: 5 Ordunun Savaşı

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 3

9. Kafestekiler

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 4

8. Wonder Woman 1984

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 5

7. İyilik ve Kötülük Okulu

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 6

6. The Good Nurse

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 7

5. Okyanus Kadar Derin

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 8

4. Hacker Savaşları

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 9

3. Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 10

2. Enola Holmes 2

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 11

1. Cici

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 12

Netflix Türkiye’de bu hafta en çok izlenen 10 dizi…

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 13

10. Manifest (4. Sezon)

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 14

9. Cafcaflı Dubai (1. Sezon)

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 15

8. From Scratch

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 16

7. Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities (1. Sezon)

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 17

6. Andropoz (1. Sezon)

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 18

5. Şimdiki Aklım Olsaydı (1. Sezon)

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 19

4. Gözcü (1. Sezon)

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 20

3. DAHMER – Canavar: Jeffrey Dahmer’ın Hikâyesi

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 21

2. The Bastard Son & The Devil Himself (1. Sezon)

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Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı… - Sayfa 22

1. Inside Man (1. Sezon)

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