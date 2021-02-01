Avcılar Belediyesi’nin Bütçesini Vatandaş Belirliyor

Katılımcı belediyecilik çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Avcılar Belediyesi’nin bütçesi
yurttaşların katılımıyla belirlenecek. Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile
kent içerisindeki gerçek sorunlar ve ihtiyaçlar belediye ile vatandaş işbirliğinde çözüme
kavuşturulacak.
AVCILAR’DA YERELDEN EVRENSELE KATILIMCILIK
Göreve geldiği ilk günden bu yana yurttaşların yönetime katılması için çalışmalar yürüten Avcılar
Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 2022 Yılı Mali Bütçesi’ni oluşturma sürecine vatandaşları da
dahil ediyor. Belediye tarafından hazırlanan çalışmaya katılan vatandaşlar bir yandan yaşam
alanlarındaki talep ve isteklerini dile getirirken öte yandan mahallelerdeki yatırım, faaliyet ve
projelerin bütçesinin belirlenmesine katkı sağlayacak.
“GERÇEK SORUNLARA GERÇEK ÇÖZÜMLER”
Geçtiğimiz yıl “Gerçek sorunlara gerçek çözümler” anlayışıyla “Güzel Bi Fikir” projesini
başlattıklarını dile getiren Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli; “ Şehrin geleceğini
Avcılar halkı ile birlikte birlikte inşa etme ve yönetme politikamızla çıktığımız bu yolda “Güzel Bi
Fikir” projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında vatandaşlarımızın bizimle paylaştığı fikir ve
önerileri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile temellendirdiğimiz stratejik
planımız ile uyumluluğu göz önüne alarak değerlendiriyoruz.” dedi.
Değerlendirilen projelerin hayata geçirilmesinde kentin kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Turan Hançerli; 2022 Mali Yılı Bütçesi’ni
belirlerken Avcılar’daki yatırımların önceliğine yurttaşlardan gelen sonuçlar doğrultusunda karar
verileceğini belirtti.
NELER YAPILACAK?
Avcılar’da yaşayan vatandaşların ikamet ettikleri semtte öncelikle yapılmasını istediği yatırımlar ve
taleplerinin değerlendirildiği anket, belediye web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
Çalışmaya katılan vatandaşlar; kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetler, sosyal yardımlar, eğitim ve
kurslar, alt yapı yatırımları, park ve çocuk alanları vb. alanlar, temizlik hizmetleri, kentsel dönüşüm,
çevre ve ekoloji çalışmaları (ağaçlandırma, peyzaj, budama, sahil ve plaj temizliği vb.), atık
yönetimi (çöp toplama, çöp konteynır hijyeni, geri dönüşüm altyapısı vb.), sokak hayvanları
(bakım, besleme, tedavi, rehabilitasyon vb.), kadın, aile ve çocuk hizmetleri (danışma merkezi,
rehberlik hizmetleri vb.), kreş, spor faaliyetleri (spor ekipmanları, spor alanları, spor etkinlikleri
vb), bisiklet ve yürüyüş yolu konu başlıklarında fikir ve görüşlerini önem sırasına göre belirtiyor.