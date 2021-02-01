Avcılar Belediyesi’nin Bütçesini Vatandaş Belirliyor

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Katılımcı belediyecilik çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Avcılar Belediyesi’nin bütçesi

yurttaşların katılımıyla belirlenecek. Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile

kent içerisindeki gerçek sorunlar ve ihtiyaçlar belediye ile vatandaş işbirliğinde çözüme

kavuşturulacak.

AVCILAR’DA YERELDEN EVRENSELE KATILIMCILIK

Göreve geldiği ilk günden bu yana yurttaşların yönetime katılması için çalışmalar yürüten Avcılar

Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 2022 Yılı Mali Bütçesi’ni oluşturma sürecine vatandaşları da

dahil ediyor. Belediye tarafından hazırlanan çalışmaya katılan vatandaşlar bir yandan yaşam

alanlarındaki talep ve isteklerini dile getirirken öte yandan mahallelerdeki yatırım, faaliyet ve

projelerin bütçesinin belirlenmesine katkı sağlayacak.

“GERÇEK SORUNLARA GERÇEK ÇÖZÜMLER”

Geçtiğimiz yıl “Gerçek sorunlara gerçek çözümler” anlayışıyla “Güzel Bi Fikir” projesini

başlattıklarını dile getiren Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli; “ Şehrin geleceğini

Avcılar halkı ile birlikte birlikte inşa etme ve yönetme politikamızla çıktığımız bu yolda “Güzel Bi

Fikir” projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında vatandaşlarımızın bizimle paylaştığı fikir ve

önerileri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile temellendirdiğimiz stratejik

planımız ile uyumluluğu göz önüne alarak değerlendiriyoruz.” dedi.

Değerlendirilen projelerin hayata geçirilmesinde kentin kaynaklarının etkin ve verimli

kullanılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Turan Hançerli; 2022 Mali Yılı Bütçesi’ni

belirlerken Avcılar’daki yatırımların önceliğine yurttaşlardan gelen sonuçlar doğrultusunda karar

verileceğini belirtti.

NELER YAPILACAK?

Avcılar’da yaşayan vatandaşların ikamet ettikleri semtte öncelikle yapılmasını istediği yatırımlar ve

taleplerinin değerlendirildiği anket, belediye web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Çalışmaya katılan vatandaşlar; kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetler, sosyal yardımlar, eğitim ve

kurslar, alt yapı yatırımları, park ve çocuk alanları vb. alanlar, temizlik hizmetleri, kentsel dönüşüm,

çevre ve ekoloji çalışmaları (ağaçlandırma, peyzaj, budama, sahil ve plaj temizliği vb.), atık

yönetimi (çöp toplama, çöp konteynır hijyeni, geri dönüşüm altyapısı vb.), sokak hayvanları

(bakım, besleme, tedavi, rehabilitasyon vb.), kadın, aile ve çocuk hizmetleri (danışma merkezi,

rehberlik hizmetleri vb.), kreş, spor faaliyetleri (spor ekipmanları, spor alanları, spor etkinlikleri

vb), bisiklet ve yürüyüş yolu konu başlıklarında fikir ve görüşlerini önem sırasına göre belirtiyor.