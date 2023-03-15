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12 yaşındaki Mertcan Çakmak 3 gündür kayıp! ABD polisi adeta alarma geçti

12 yaşındaki Mertcan Çakmak 3 gündür kayıp! ABD polisi adeta alarma geçti
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15 Mart 2023 - 16:52
ABD’nin Long Island bölgesinin Farmingville kentinde yaşayan 12 yaşındaki Türk çocuğun ortadan kaybolması polisi alarma geçirdi.
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