Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı…

Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb, Türkiye verilerini güncelledi. Böylece en popüler 50 oyuncu da belli oldu. Zirvedeki isim, Kuruluş Osman, Gecenin Ucunda, Yalı Çapkını, Dünyayla Benim Aramda yıldızlarına fark atarak listede ilk sıraya yerleşti.
İşte Türkiye’nin en popüler oyuncuları…
50. Aytaç Şaşmaz
49. Hafsanur Sancaktutan
48. Farah Zeynep Abdullah
47. Burcu Biricik
46. Elçin Sangu
45. Esra Bilgiç
44. Damla Sönmez
43. Alperen Duymaz
42. Yılmaz Erdoğan
41. Selahattin Paşalı
40. Devrim Özkan
39. Rıza Akın
38. Gülçin Santircioglu
37. Kaan Urgancıoğlu
36. Mert Ramazan Demir
35. Neslihan Atagül
34. Nuri Bilge Ceylan
33. Olgun Simsek
32. Dilan Çiçek Deniz
31. Numan Acar
30. Cansu Dere
29. Fatih Artman
28. Beren Saat
27. Burak Özçivit
26. Akın Akınözü
25. Mert Yazıcıoğlu
24. Çağatay Ulusoy
23. Engin Akyürek
22. Elia Kazan
21. Engin Altan Düzyatan
20. Aslıhan Malbora
19. Ennis Esmer
18. Haluk Bilginer
17. Bensu Soral
16. Okan Yalabık
15. Ayça Ayşin Turan
14. Aras Bulut İynemli
13. İbrahim Çelikkol
12. Demet Özdemir
11. Tuba Büyüküstün
10. Hande Erçel
9. Hazal Kaya
8. Afra Saraçoğlu
7. Kıvanç Tatlıtuğ
6. Tchéky Karyo
5. Kerem Bürsin
4. Ayça Bingöl
3. Berkun Oya
2. Can Yaman
1. Pınar Deniz