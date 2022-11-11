Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı…

Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb, Türkiye verilerini güncelledi. Böylece en popüler 50 oyuncu da belli oldu. Zirvedeki isim, Kuruluş Osman, Gecenin Ucunda, Yalı Çapkını, Dünyayla Benim Aramda yıldızlarına fark atarak listede ilk sıraya yerleşti.

İşte Türkiye’nin en popüler oyuncuları…