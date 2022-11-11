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Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı…

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı…
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11 Kasım 2022 - 13:30
IMDb, starmetre listesi Türkiye verilerini güncelledi. Kuruluş Osman, Gecenin Ucunda, Yalı Çapkını, Dünyayla Benim Aramda yıldızlarına fark atarak listede ilk sıraya yerleşen isim herkesi hayrete düşürdü.

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 1

Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb, Türkiye verilerini güncelledi. Böylece en popüler 50 oyuncu da belli oldu. Zirvedeki isim, Kuruluş Osman, Gecenin Ucunda, Yalı Çapkını, Dünyayla Benim Aramda yıldızlarına fark atarak listede ilk sıraya yerleşti.

İşte Türkiye’nin en popüler oyuncuları…

151

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 2

50. Aytaç Şaşmaz

251

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 3

49. Hafsanur Sancaktutan

351

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 4

48. Farah Zeynep Abdullah

451

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 5

47. Burcu Biricik

551

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 6

46. Elçin Sangu

651

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 7

45. Esra Bilgiç

751

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 8

44. Damla Sönmez

851

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 9

43. Alperen Duymaz

951

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 10

42. Yılmaz Erdoğan

1051

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 11

41. Selahattin Paşalı

1151

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 12

40. Devrim Özkan

1251

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 13

39. Rıza Akın

1351

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 14

 38. Gülçin Santircioglu

1451

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 15

37. Kaan Urgancıoğlu

1551

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 16

36. Mert Ramazan Demir

1651

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 17

35. Neslihan Atagül

1751

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 18

34. Nuri Bilge Ceylan

1851

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 19

33. Olgun Simsek

1951

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 20

32. Dilan Çiçek Deniz

2051

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 21

31. Numan Acar

2151

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 22

30. Cansu Dere

2251

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 23

29. Fatih Artman

2351

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 24

28. Beren Saat

2451

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 25

27. Burak Özçivit

2551

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 26

26. Akın Akınözü

2651

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 27

25. Mert Yazıcıoğlu

2751

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 28

24. Çağatay Ulusoy

2851

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 29

23. Engin Akyürek

2951

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 30

22. Elia Kazan

3051

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 31

21. Engin Altan Düzyatan

3151

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 32

20. Aslıhan Malbora

3251

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 33

19. Ennis Esmer

3351

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 34

18. Haluk Bilginer

3451

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 35

17. Bensu Soral

3551

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 36

16. Okan Yalabık

3651

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 37

15. Ayça Ayşin Turan

3751

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 38

14. Aras Bulut İynemli

3851

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 39

13. İbrahim Çelikkol

3951

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 40

12. Demet Özdemir

4051

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 41

11. Tuba Büyüküstün

4151

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 42

10. Hande Erçel

4251

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 43

9. Hazal Kaya

4351

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 44

8. Afra Saraçoğlu

4451

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 45

7. Kıvanç Tatlıtuğ

4551

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 46

6. Tchéky Karyo

4651

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 47

5. Kerem Bürsin

4751

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 48

4. Ayça Bingöl

4851

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 49

3. Berkun Oya

4951

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 50

2. Can Yaman

5051

Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı… - Sayfa 51

1. Pınar Deniz

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