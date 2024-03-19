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Seçimlerden sonra ne olacak ?

Seçimlerden sonra ne olacak ?
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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19 Mart 2024 - 14:41
Jeopolitik konumu itibarı ile tüm dünyanın ilgi odağı olan Türkiye enflasyona doğru sürüklenirken Siyasi ve ideolojik olarak yapılan tercihler ülkemize hem ekonomik hem sosyopolitik açıdan zedelemektedir.
Seçimle birlikte dolar kurunun yükselişine şahit olacağız. Görünen o ki çok eski zamanlarda şahit olduğumuz bu manzara döviz büroları önünde kuyruklar oluşturmuş durumda.
Dolar kuru karşısında Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte yabancılar Türkiye’de bulunan yatırımlarını satıyor.
Milli değerlerimize bağlı olarak ülkemizin aydın gençleri yavaş yavaş ülkemizden beyin göçü yaparken yaşanan yoğun stres altında her gün yeni haberlere şahit oluyoruz.
İçerisinde bulunduğumuz koşulları belirleyen, siyasi bağlamda cehaletin zirvesini yaşadığımız bu süreç parti ve politikalar hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan insanların elinde oyun konsolu gibi oynatılıyor.
Bu fragmanın sebep olduğu cehalet , demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesi için bir engel teşkil ettiği gibi bilgiye dayalı dayalı karar vermek mekanizmalarının eksikliği yanıltıcı veya manipülatif bilgiye dayalı seçimlere yol açmış durumda.
Türkiye’de siyasi bilgi ve farkındalığın artırılması, medya organları , eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve politikacılar tarafından yürütülen çeşitli faaliyetlerle desteklenirken esas olan konunun dışında ‘ Torpil ‘ söz konusu olduğu her an yeni oluşan piramit sistem ülkemizi hem sosyopolitik hem ekonomik anlamda zedelemektedir.
Biz gençler olarak yalnızca içerisinde bulunduğumuz şartlarla birlikle belirsizliklerle mücadele ederken her gün meydana gelen koltuk sevdalıları seçimleri yaparken dünya ülkelerinin arasında neden bu kadar geri planda kaldığımızı sorgulamaktayız.
Biz gençler olarak yaşam koşullarımızın her an kısıtlandığı bu ülkede artık bizi bugüne ve bu şartlara hazırlayan kuşağın ne zaman gözlerini açacağını görmek istiyoruz. Bir tane ekmeğin 10 TL olmasına isyan eden insanların bu tepkilerini yaptığı seçimlerden ötürü şaşkınlıkla izlerken içerisinde bulunduğumuz koşulları zedeleyen cehaletin sonuçlarına şahit olmak ülkemizi , vatanımızı sanki bir savaştaymışız gibi yavaş ilerleyen krizin son raddesine getirmiş görünüyor.
Piramit sistemin akıllara durgunluk getirdiği bu dönem ülkede her türlü karanlığın hâkim olduğu bir bataklığa doğru giderken milli değerlerimizin yetiştirdiği değerli düşünür ve sanatçılarımız da beyin göçü yaparak ülkemizden gidiyorlar.
Hak ve adalet söz konusu olunca hiçbir hak gözetmeksizin birilerinin elinde oyun konsolu tarafından yönetilen bu sistemin kölelikten çıkması için hangi enerji , alan ve bilinç olabiliriz ?
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