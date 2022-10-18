Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla ve verdiği cüretkar pozlarıyla dikkat çekiyor.

Ünlü fenomen sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak pijamasının önünü açarak göğüslerini gözler önüne seren Mila, uyguladığı filtre ile ‘seksi hemşire’ye benzetildi.