Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla ve verdiği cüretkar pozlarıyla dikkat çekiyor.
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Ünlü fenomen sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak pijamasının önünü açarak göğüslerini gözler önüne seren Mila, uyguladığı filtre ile ‘seksi hemşire’ye benzetildi.
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Zuhal Topal’la İzdivaç programına katılarak ünlenen ve bir fenomen haline gelen gelin adayı Naz Mila, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son olarak dantelli iç çamaşırlarıyla boy gösteren gelin adayı alt kısmının küçük gelmesini umursamadı.
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Son dönemde oyunculuğa da soyunan Mila pozlarıyla ağızları açıkta bıraktı.
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Mila bir süre önce “Gaddar: Kanlı Sular” filminde rol alacağını söylemişti.
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Yıllar önce katıldığı izdivaç programında yer alan ve gelin adayı olarak fenomen hale gelen Naz Mila, iç çamaşırlı hallerini paylaştı.
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Dantelli iç çamaşırıyla boy gösteren Naz Mila’nın paylaşımı yine şaşırtmadı.
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Naz Mila’nın iç çamaşırı takımının alt kısmının da küçük olması gözlerden kaçmadı.
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Mila külodunun küçük olmasını umursamadan verdiği pozla yine adından söz ettirdi.
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İşte o paylaşımlar…
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