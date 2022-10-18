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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi

Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi
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18 Ekim 2022 - 13:00
Seneler önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Mila, bu defa önünü açtığı pijamasıyla verdiği pozla gündem oldu.
Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla ve verdiği cüretkar pozlarıyla dikkat çekiyor.

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 2

Ünlü fenomen sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak pijamasının önünü açarak göğüslerini gözler önüne seren Mila, uyguladığı filtre ile ‘seksi hemşire’ye benzetildi.

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 3

Zuhal Topal’la İzdivaç programına katılarak ünlenen ve bir fenomen haline gelen gelin adayı Naz Mila, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son olarak dantelli iç çamaşırlarıyla boy gösteren gelin adayı alt kısmının küçük gelmesini umursamadı.

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 4

Son dönemde oyunculuğa da soyunan Mila pozlarıyla ağızları açıkta bıraktı.

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 5

Mila bir süre önce “Gaddar: Kanlı Sular” filminde rol alacağını söylemişti.

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 6

Yıllar önce katıldığı izdivaç programında yer alan ve gelin adayı olarak fenomen hale gelen Naz Mila, iç çamaşırlı hallerini paylaştı.

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 7

Dantelli iç çamaşırıyla boy gösteren Naz Mila’nın paylaşımı yine şaşırtmadı.

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 8

Naz Mila’nın iç çamaşırı takımının alt kısmının da küçük olması gözlerden kaçmadı.

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 9

Mila külodunun küçük olmasını umursamadan verdiği pozla yine adından söz ettirdi.

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 10

İşte o paylaşımlar…

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 11

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 12

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 13

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 14

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 15

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 16

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 17

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 18

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 19

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 20

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 21

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 22

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 23

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 24

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 25

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 26

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Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı! Takipçilerini büyüledi - Sayfa 27

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