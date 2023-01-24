Yalı Çapkını Son Fragmanı ile İzleyicilerini Çıldırttı.

Yalı Çapkını hayranları adeta isyanda! Yalı Çapkını fragman sonrası izleyiciler çıldırdı. Sosyal medyada dizinin gidişatına tepki yağarken, ‘Afra Saraçoğlu haklıymış’ yorumları yağmur oldu yağdı. Öte yandan dizinin uyarlandığı kitabın yazarı Gülseren Budayıcıoğlu ile ilgili ortaya atılan bir iddia Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu’nun hayranlarını korkuttu. İşte detaylar…

Ferit’in Pelin’i Yalıya Getirmesi Tepki Topladı.

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Dizinin yeni bölümünün fragmanında Ferit’in yalıya Pelin’i getirmesi büyük tepki topladı. Dizinin sevenleri Twitter’da binlerce yorum yaparak Senaryonun gidişatına tepkilerini gösterdiler.

Buçe Buse Kahraman’ın Ön Plana Çıkarılması Fanların Tepkisini Çekti.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolünde olduğu dizide, Pelin’e hayat veren Buçe Buse Kahraman’ın ön plana çıkarılması fanların tepkisini çekti.Seyirciler fragmandan sonra “Metresin dram hikayesi yaptılar“ diziyi diyerek tepki gösterdi.

Gülseren Budayıcıoğlu Tepki Gösterdi.

Söylentilere göre, dizinin yaratıcılarından Gülseren Budayıcıoğlu, senaryonun gidişatından rahatsız oldu ve hikayeyi sonlandırmak istedi. Budayıcıoğlu’nun diziyi bitirmek istediği yönündeki iddialar, magazin aleminde büyük ses getirdi.Bu söylenti büyük ses getirirken akıllara da Mert Ramazan Demir iddiasını getirdi.Geçtiğimiz haftalarda Mert Ramazan Demir hakkında, oynadığı Ferit karakterinin hikayesinden rahatsızlık duyduğu öne sürülmüştü.Dizi yapımından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.