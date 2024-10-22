Aleyna Kalaycıoğlu kardeşinin fotoğraflarını paylaşarak sitem etti! ‘Ölene dek hakkını arayacağım’

‘KİLO KAYBETMEYE BAŞLADI’

2013 Yılında Cansu’yla yazlıktaydık, o zamanlar hiç bir engeli yoktu sizler gibi normal sağlıklı bir bireydi. Biraz da balık etliydi. Yaz ortalarına doğru biraz kilo kaybetmeye başladı fakat bir yandan sürekli canı tatlı istiyordu, sürekli tatlı yemek istedigini söylüyordu.

Bende Cansu’nun bir haftada verdiği kiloları görünce ( sürekli tatlı yiyerek) hastaneye götürdüm. Babam geldi o zaman fakat ilgilenmedi, bu süreçte Cansu sürekli uyuyor ve hala şeker tüketmek istiyordu. Babam geldiği halde kardeşimi hastaneye götürmek gibi bir harekette bulunmadı.