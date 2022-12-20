Aşk bitince dost kalmak mümkün mü? Bunu başaran bir ünlü var

Biriyle duygusal yakınlaşma yaşadıktan, sevgili, nişanlı veya evli olduktan sonra yollar ayrılınca çoğunlukla bu kişilerle yollarımızı bir daha hiç birleşmemek üzere ayırırız. Yıllardır cevabı aranan bir sorudur aslında; eski aşklarla, aşk bittikten sonra dost kalmak mümkün müdür? Söz konusu olan ünlü aşklarıysa bu sorunun cevabı daha da karmaşık hale gelir üstelik.

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ÜNLÜ AŞKLAR HÜSRANLA BİRİNCE DOST KALMAK MÜMKÜN MÜ?

Sonsuz bir servet ve büyük bir ün, bunları sağlayan en büyük faktörlerden biri olan kocaman bir ego. Üstelik, o dünyada aşklar başlar ve biterken devreye hep eski eşler, eski hayranlıklar ya da unutulmayan rekabetler ve kavgalar girer. Hollywood yıldızlarının ya da gösteri dünyasının diğer ünlülerinin aşk hikâyeleri hep bu yüzden biraz daha sancılı olur. Bu sancılı süreçler bittiğindeyse yoluna giden kişilerin dost kalması biz diğer fanilere göre biraz daha zordur. Yıllar boyunca Magazin sayfalarını süsleyen sayısız ayrılık ve boşanma haberinde bu küslükler, kavgalar saysız kere anlatılmıştır. Bitmeyen boşanma davaları, uzayan ayrılık anlaşması süreçleri… Tüm bu sınavlardan başarıyla çıkan ve birbiriyle dost kalabilen ünlü eski çiftlerin sayısı ise oldukça azdır.

TÜM ESKİ AŞKLARIYLA DOST KALMAYI BAŞARAN O KADIN!

Gösteri dünyasının en önemli isimlerinden, Oscar’lı oyunculuk kariyerinde birçok büyük başarıya imza atmış, oyunculuk kariyerinin ardından soyunduğu iş kadınlığında da hedefi 12’den vurmuş olan Gwyneth Paltrow, bu bahsettiğimiz istisnai duruma en güzel örneklerden biri. Oyunculuğunun yanı sıra kurduğu Goop adındaki güzellik ve sağlıklı yaşam sitesi ve bu ürünleriyle hatırı sayılır bir kazanç ve başarı sağladı. Paltrow, oldukça pahalı ve pek de bilimsel bulunmayan Goop markası yüzünden zaman zaman eleştirilerin hedefi olsa da yoluna devan ediyor. 2018’de evlendiği yapımcı kocası Brad Falchuk’la mutlu mesut yaşayan güzle oyuncunun Apple ve Moses Martin adında iki de çocuğu var.

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PEKİ BUNU NASIL BAŞARDI?

Gwyneth Paltrow’u “Aşk bütünce dost kalmak mümkün mü?” sorusuyla başlayan bir habere konu yapansa geçtiğimiz gün yaptığı ilginç bir açıklama. 90’lı yılların başında gencecik ve umut vaat eden bir Hollywood yıldızı olarak karşımıza çıkan bu kadının elbette filmleri ve başarıları kadar aşk hayatını da çok konuştuk. Ki zaten bu gönül defterinin sayfalarında öyle isimler yazılı ki konuşulmaması çok zor. Paltrow’un hayatından geçen – bizim bildiğimiz – erkeklerin neredeyse hepsi en az onun kadar ünlü, başarılı ve büyük isimler oldu. Brad Pitt, Ben Affleck, Chris Martin… Üstelik bu ilişkileri göz önünde yaşadı, hakkında hep çok konuşuldu. Peki o acaba bu dostluk işini nasıl kotardı?

“BİLİNÇLİ AYRILMA” DİYE BİR KAVRAM YARATMIŞTI

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Kısa bir süre önce kocası Brad Falchuk ile romantik bir Paris kaçamağından dönen Oscar ödüllü oyuncu, Instagram DM’lerinden hayranların sorularını yanıtladığında ayrılıkları arkadaşlığa dönüştürme politikası hakkında konuştu. Geçmiş ilişkileri hakkında konuşmaktan kaçınmayan güzel yıldız hayatına giren ünlü erkeklerin hiçbiriyle küs olmadığını, tam tersine hepsiyle iyi dostluklar yürüttüğünü söyledi. Paltrow, bir hayranının eski sevgilileriyle arkadaş kalıp kalmadığına ilişkin sorusunu yanıtlayarak “Hemen hemen” yazdı. Shakespeare in Love filmiyle Oscar kazanan oyuncu, 2014’te Chris Martin’den boşandığı sırada kendisinin popüler hale getirdiği terime atıfta bulunarak, “Bilinçli ayrılmaya gerçekten inanıyorum” diyordu yine ve ekliyordu “Birisiyle anlamlı zaman geçirdiğinde, bunun arkadaşlığa dönüşmesi güzel. Eğer elimden geliyorsa hiç kimseyle aramın bozuk olmasını istemiyorum.”

ESKİ KOCASI CHRIS MARTIN’LE ÇOCUKLARINI BİRLİKTE BÜYÜTÜYORLAR

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Artık bir yaşam tarzı gurusu olarak da anılan ünlü oyuncu, Coldplay grubunun solisti ve dünyanın en sevilen rock yıldızlarından Chris Martin’le büyük bir aşk yaşamış, 2002 yılında tanışan çift 2003 yılında evlenmişti. 18 yaşındaki kızları Apple ve 16 yaşındaki oğulları Moses’ı, bir arada ve dostane bir şekilde yetiştiren Paltrow ve Martin, boşanmalarından sonra hayatlarına kim girerse girsin, dostluklarına hiç zarar vermedi ve hâlâ güzel bir ilişki yürütmeye devam ediyorlar. Gwyneth Paltrow ve Chris Martin’in tanışmaları Coldplay grubunun verdiği bir konserin kulisinde gerçekleşmişti. O zamanki söylentilere bakılırsa Chris Martin ilk görüşte aşık olduğu bu kadına, babası Bruce Paltrow’un ölümü yüzünden çok acı çektiği günlerde, sonradan müzik tarihinin en büyük hitlerinden biri haline gelecek olan, Fix You (Seni tamir edeceğim) şarkısını yazdı. Paltrow ve Martin’in oğlu Moses’ın adının da Chris Martin’in yazdığı bir başka şarkıdan geldiği biliniyor.

BEN AFFLECK’LE DE BÜYÜK BİR AŞK YAŞADIPaltrow, Chris Martin’le bir aile kurmadan önce, kendisi gibi ünlü aşklarla tanınan bir başkasıyla ilişki yaşamıştı. Paltrow, Ekim 1997’de, o günlerde Hollywood’un en büyük yapım firmalarından olan Miramax’ın yemeğinde Ben Affleck’le tanıştı ve sevgili oldu. Harvey Weinstein’a ait olan firma #MeToo hareketini başlatacak korkunç iddialarla sayısız kadını taciz ettiği hatta bir tecavüzcü olduğu kanıtlanan sahibi yüzünden tarihin kara sayfalarına yazıldı. Gwyneth Paltrow ve Ben Affleck bu tanışma ve aşk hikâyesinin ardından 1998 yılında Shakespeare in Love filminde birlikte rol aldılar.

Film güzel oyuncuya Oscar kazandıracak ve adının bir dünya yıldızı olarak anılmasını sağlayacaktı. İkili Ocak 1999’da ayrıldı. Ama Paltrow, bir sonraki projesi Bounce filminde Affleck2i bir kez daha birlikte rol almaya ikna edecekti. Bu durum aşklarının yeniden alevlenmesine yol açtı. Ama bu yeniden bir araya gelme çok uzun ömürlü olmadı ve çift Ekim 2000’de yollarını tamamen ayırdı. Affleck daha sonra 2005’te bir başka Hollywood yıldızı Jennifer Garner’la evlenecek, onun adaşı dünyanın en büyük pop yıldızlarından biri Jennifer Lopez’le artık efsane haline gelmiş aşkını 20 yıl sonra evlilikle taçlandıracaktı. Paltrow ve Ben Affleck, aralarında yaşananlara rağmen hep çok iyi birer eski dost olarak anıldı, birbirlerine hiç kötü söz söylemedi.