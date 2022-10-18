Seren Serengil’den Hadise bombası! ‘Reza Zarrab’la olan mesajları okudum’ deyip açıkladı…

Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliğini 30 Eylül’de noktalayan şarkıcı Hadise, geçen günlerde suskunluğunu bozup sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunmuştu. Kendisi hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili dava açacağını duyuran Hadise’ye Bircan Bali ile Seren Serengil’den yanıt gecikmedi. Ebru Gündeş detayı ise dikkat çekti.

Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliğini 30 Eylül’de sonlandırdı. Ünlü şarkıcı, boşanma öncesi ve sonrası ise birçok iddiayla magazin gündeminde yer aldı.

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İddialar hakkında uzun süre suskunluğunu koruyan şarkıcı, geçen günlerde konuya dair ilk kez açıklamada bulundu.

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“ASLA KABUL ETMİYORUM” Sosyal medya hesabında açıklama yapan Hadise, şu ifadeleri kullandı:

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Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim.

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Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim!

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Benim için ahlakın özü, üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır.

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Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım.

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“GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR” Bu hafta avukatım, şahsıma yöneltilen gerçeğe aykırı beyanlar kişilik haklarımı zedeleyenlere karşı gerekli işlemleri başlatacaktır.

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BİRCAN BALİ VE SEREN SERENGİL’DEN HADİSE AÇIKLAMASI! Kendisi hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili dava açacağını duyuran Hadise’ye Bircan Bali ile Seren Serengil’den yanıt gecikmedi.

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5 AYLIK EVLİLİKLE İLGİLİ ŞOK İDDİA! “Hazır Hadise bize göz dağı vermişken” diye sözlerine başlayan Bircan Bali, sözlerini şöyle sürdürdü: Lütfen, avukatın ve sen kulaklarını aç iyi dinle. Bu benim kendi düşüncem; sen bu evliliği kendi ismini kurtarmak, temizlemek için yaptın.

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“YANAN MEHMET DİNÇERLER OLDU” Net böyle düşünüyorum. Bana dava açabilirsiniz. Bu hikayede yanan Mehmet Dinçerler oldu.

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Deniz Uğur davasına bakan Feyza Altun’un Hadise’nin de avukatı olmasına sinirlenen Seren Serengil ise Hadise’nin sosyal medyada yaptığı açıklamayla ilgili ilk kez konuştu.

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“PARASIZ AVUKATLIK YAPIP ŞÖHRET OLAYIM KAFASINDA” Hadise’nin açıklamasına sinirlenen ünlü sunucu, avukatı hedef alarak şunları söyledi: Kadınlara ‘kaşar’ diyen avukatın var! Parasız avukatlık yapıp şöhret olayım kafasında.

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Bence bu yazıyı o yazdırdı. Çıksın Hadise okusun bu yazdıklarını anıracağım burada.

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“EBRU GÜNDEŞ SEVE SEVE GELİR” Seren Serengil daha sonra ise Hadise’nin Ebru Gündeş’in eski kocası Rıza Sarraf ile yasak aşk yaşadığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı: Kadınları çocukları ağzınıza almayın. Mahkeme aç bana Ebru Gündeş’i şahit yazarım. O da var ya seve seve gelir.

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“MESAJLARI OKUDUM” Ben o mesajları okudum Reza ile olan. Yetinmedim, Reza’nın avukatını aradım, avukat evet dedi. Ben söz verdiğim için burada söylemedim.

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Tüm bu açıklamaların ardından gözler Serengil’in “Şahit yazarım” dediği Ebru Gündeş’e çevrilirken Hadise’nin vereceği cevap merak konusu oldu.

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“HADİSE DOĞRU İNSAN DEĞİL” Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen ‘Kız çocukları dünyayı değiştirir’ başlıklı konferansta yaptığı konuşmayla sosyal medyada gündem olurken Seren Serengil dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

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Serengil, konuşmasında “Bana yapılan ataklarda güçleniyorum. Sanıyorlar ki ezeceğiz. Yoo siz konuşun yani. Hayat çok kısa, çok güzel bence” diyen Hadise’ye canlı yayından seslenmişti.

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Daha önce de defalarca kez Hadise’nin Ebru Gündeş’in eski kocası Reza Zarrab ile ilişki yaşadığını iddia eden Serengil, sözleriyle herkesi şoke etmişti.

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Serengil, “Hadise, UNICEF için doğru bir isim değil. Ebru Gündeş’in evine gidip orada Gündeş’in kızını sevip, ardından onun babasıyla birlikte olmuşsun…” demişti.

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“ZENGİN METRESİ” Arto ise “Annesi zengin kocaya güvenmeyin, kendi ayaklarınızın üstünde durun demiş. O zaman zengin metresi olmak nasıl bir şey oluyor? Onu tenzih ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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“HADİSE, ANNESİNİ DİNLEMEMİŞ” Seren Serengil ise “Annesini dinlememiş o zaman. Ebru Gündeş’in kocası zengin bir adamdı. Ebru Gündeş yakınlarına ‘Benim evime geldi çocuğumu sevdi’ diyor” diyerek şoke etmişti.

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