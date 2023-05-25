Nagehan Alçı’dan çok konuşulacak iddia: Özdağ ve Oğan resmen danışıklı dövüş yapıyor proje içindeler

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından Zafer Partisi Genel Başkanı’nı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesini ve söz konusu İçişleri Bakanlığı iddialarını, ” Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptığının farkında mı?” diyerek eleştirdi. Alçı, Oğan ve Özdağ’ın bilinçli bir proje içerisinde olduklarını iddia etti.
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı olacağı iddialarına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.
Alçı, “Ümit Özdağ “İçişleri Bakanı olacağım” demiş. Eğer bu doğruysa, Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı, Ümit Özdağ gibi aşırı-sağcı bir isme İçişleri Bakanlığı teklif ettiyse 28 Mayıs’ta ağır kaybederler. Özdağ’ın Bakan olması Demirtaş’ın 5 sene daha hapiste olması demektir… Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı olması demek 2024 yerel seçimlerini Diyarbakır’da HDP/YSP kazansa bile Ümit Özdağ’ın atayacağı kayyumların Diyarbakır başta olmak üzere tüm HDP’li belediyelerin yönetimine el koyması demektir… Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptığının farkında mı?” sözleriyle tepk gösterdi.
“DANIŞIKLI DÖVÜŞ YAPIYORLAR”
Alçı, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan için “Aşırı-sağcı siyasetçi Ümit Özdağ-Sinan Ogan, alenen aralarında bilinçli rol paylaşımı yaparak bir yandan Cumhur İttifakı’nı diğer yandan Millet İttifakı’nı esir etme projesi içindeler. Özdağ ve Ogan resmen danışıklı dövüş yapıyor… Yüzde 5 oy ile, Yüzde 95 insanı kilitliyorlar.” iddiasında bulundu.
“ÖZDAĞ, KILIÇDAROĞLU’NA ZARAR VERECEK”
Alçı daha sonra paylaştığı tweette ise şu ifadeyi kullandı:
“Şu an Habertürk TV’de canlı yayında anlatıyorum… Kürt kanalı K24’ü bile sadece Kürt TV kanalı olduğu için basın toplantısından kovan Ümit Özdağ’ın götüreceği Kürt seçmen sayısı, getireceği Türk seçmenden çok daha fazla olacak… Özdağ, Kılıçdaroğlu’na zarar verecek.”