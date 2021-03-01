Le Rosey’in Türkiye Sorumlusu Dolandırıcı mı?

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Türkiye’nin en zenginlerinin çocuklarının yıllık 150 bin Frank ödeyerek kaydolduğu dünyanın en pahalı okulu unvanına sahip Le Rosey’nin Türkiye sorumlusu hakkında şok edici gerçek ortaya çıktı.

Le Rosey’nin Türkiye sorumlusu Jan Caller ismini kullanan Gülcan Gülhan’ın kendisini ailelere tanıtırken İngiltere’den doktoralı ve İngiliz olarak takdim ettiği ancak doktora sahibi olmadığı, Erzincan Ticaret Lisesi’nden mezun olduğu ortaya çıktı.

Öğrencilerin aileleriyle doktoralı kimliğiyle eğitim danışmanı olarak anlaşma yapan ve ücret alan dünyaca ünlü Le Rosey’nin Türkiye temsilcisi hakkındaki bu gerçek aileleri şoke etti. Bu durumu öğrenen bazı aileler yaptıkları araştırmanın sonucunda adı geçen kişinin lise mezunu olduğunu öğrenmeleri üzerine tepkilerini ve kandırıldıklarını Le Rosey’e ilettiler.

Ailelerin ulaştığı bilgilere göre Gülcan Gülhan’ın (Jan Caller’ın) doktoralı eğitim danışmanlığı sıfatıyla danışmanlıklarını üstlendiği kişiler arasında Türkiye’nin ünlü sanayici aileleri yer alıyor. İsminden eğitim gördüğü yere kadar tüm kimlik unsurları hakkında gerçek dışı bilgiler veren Jan Caller’ın geçtiğimiz günlerde Bodrum’da ünlü Caresse Otel’de verdiği Le Rosey’in kardeş okulu Le Regent’ın tanıtım davetine çok sayıda ünlü isim katılmıştı.

Gülcan Gülhan burada da kendisini doktoralı eğitim uzmanı Dr. Jan Caller olarak medyaya takdim etmişti. Geçmiş yıllarda da bu kimliğiyle birçok etkinlik düzenleyen ve medya programları yapan Jan Caller’ın YÖK’te ve Üniversitelerarası Kurul’da herhangi bir kaydı olmadığı halde, Türkiye’de çeşitli üniversite etkinliklerinde cübbeyle görüntü verip, danışmanlık listelerinde doktor ünvanıyla yer aldığı öğrenildi.

Geçmişte sahte profesör Elazığ Lisesi mezunu Bülent Ayberk’in Hans Von Aiberg olayını anımsatan bu durum karşısında Le Rosey ve Le Regent’in nasıl bir işlem yapacağı merakla bekleniyor.

Le Rosey okulu hakkında

Dünyanın en pahalı okulu Le Rosey kapılarını açtı. Öğretmen başına 10 öğrencinin düştüğü okulun yıllık eğitim ücreti 392 bin TL olan kurum 1880 yılında kuruldu. Okulun ünlü mezunları arasında Belçika Kralı II. Albert, İran Şahı, Monako Prensi Rainier ve Mısır Kralı Faruk gibi isimler bulunuyor.

Okulun kayıtlarına göre mezunların yüzde 30’u dünyanın en iyi 25 üniversitesine girmeye hak kazanıyor. Bu okullar arasında Ivy Leauge’den MIT ve Oxbrigde gibi kurumlar da var. Le Rosey’in sözcüsü Felipe Laurent yaptığı açıklamada, “Açıkça İsviçre’nin en eski okuluyuz. Burada gelenek aile bireylerinin hepsinin Le Rosey’den mezun olmasıdır” diye konuştu. 280 dönüm üzerine kurulmuş Le Rosey Cenevre ve Lozan arasında kalıyor.

1880 yılında kurulan okulun 87 bin 300 poundluk eğitim ücretine öğrencilerin cep harçlığı da dahil. İlköğretim ve lisenin birlikte okuduğu okulda öğrencilere yaşlarına göre okul yönetimi tarafından harçlık veriliyor.

Öğrenciler eylül ayında ana kampüse yerleşiyor, ekim ve aralık ayında birer kez tatile çıkıyorlar. Noel’in ardından ise Gstaad şehrindeki kampüse geçiyorlar.

Öğrenciler yılda dört kez kayak kampına gidiyor. Okulda yaşları 8 ila 18 arasında değişen 400 öğrenci bulunuyor. 67 farklı ülkeden öğrenci kabul eden Le Rosey’in kütüphanesinde 20 dilde kitap bulunuyor.

Öğrenciler genellikle odada iki kişi kalıyorlar. Lise son öğrencileri tek başlarına kalsalar da bir öğrenci ile ortak banyo kullanıyorlar.

Okulun kıyafet yönetmeliği sade bir giyim tarzını öngörüyor. Okul üniforması yok. Derslere tişörtle gelmek yasak.

Okulun yazısız bazı kuralları bulunuyor. Eller cepte konuşmak yasak. Eğer ayakta olan bir yetişkin onlarla konuşuyorsa onlar da ayağa kalkmak zorundalar.

Okulda dersler sabah saat 8’den öğlen 12:20’ye kadar devam ediyor. Yemeğin ardından saat 13:30’dan 15:30’a kadar ders devam ediyor.

Dersler saat 15:30’da bitiyor ama saat 16:00 ile 18:00 arasında öğrenciler koro, tiyatro veya spor çalışmalarından birine katılıyorlar. Öğrencilerin yüzde 60’ı okuldan mezun olduklarında bir enstrüman çalıyor.