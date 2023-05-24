Seçil Çiftçi’den kan donduran itiraf! Korkunç külotlu çorap detayı

İstanbul Sancaktepe’de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim’in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede olayla ilişkin detaylar yer alırken Seçil Çiftçi’nin cinayeti tek başına işleyemeyeceğinin altı çizildi. İşte kan donduran cinayetin ayrıntıları…
HTS KAYITLARI BABANIN İFADESİ İLE ÇELİŞİYOR
İddianamede, sanık baba her ne kadar eve gittiğinde kızının Sevim’i öldürmüş olduğunu söylese de HTS kayıtlarına göre olayın yaşandığı saatten önce olay yerinde olduğunun tespit edildiğine dikkati çekilen iddianamede yer alan otopsi raporuna göre, Semih Sevim’in ölümünün genel beden travmasına bağlı yüz, kafatası ve ekstremite kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve bağla boğma sonucu meydana geldiği, bu tespitler ışığında sanık Seçil Çiftçi’nin tek başına tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babasıyla birlikte maktulün ölümüne neden olan fiilleri gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu vurgulandı.Olayın ardından tutuklanan Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi’nin “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Baba ile kızın yargılanmalarına 2023 Haziran ayında başlanacak.