Suudi Prens Merkez Bankasına 5 Milyar Dolar gönderiyor

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedaan, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar doları “birkaç gün içerisinde” yatıracaklarını söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre Bakan Cedaan, Türkiye ile ilişkilerinde “büyük ilerlemeler” olduğunu belirterek “Türkiye’de ve diğer ülkelerde yatırım fırsatlarını hedefliyoruz” dedi.

Bakan, Türkiye ile yapılan anlaşmanın kalan detaylarının “birkaç gün içerisinde” bitirileceğini aktararak “Çok yakında gerçekleşecek. Karar biz ve Türkiye arasında alındı” ifadelerini kullandı.

22 Kasım’da yapılan açıklamada Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, “TCMB’ye 5 milyar ABD doları tutarında bir mevduat yatırmak için son görüşmeleri yapıyoruz” demişti. Aynı gün Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan ile görüşmeler yapıldığını doğrulamıştı.