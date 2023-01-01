Eris Varyantı

Da Vinci’nin şifresini çözen Dan Brown ”Cehennem” kitabından
uyarlanan Covid-19 virüsü 2013 yılından çok öncesine dayanan günümüz
biyolojik savaş çeşitliliğinden biridir.
Hepimizin bildiği üzere hayal ürünü olarak servis edilip daha sonra
algı yöntemiyle Dünya Sağlık Örgütünün bağımlı ve yaşlı nüfusu
azaltmaya yönelik olarak uyguladığı bu dayanışma artık özelliğini
yitirmiş ve mutasyonlara uğradığı varsayılarak akıllara soru
işaretleri getirmiştir.
Özellikle mevsim geçişlerinde sık sık rastladığımız kas ağrıları ve
gribal enfeksiyonlar çeşitli algı mekanizması tarafından farklı
stratejik yöntemlerle günümüzde endişe, kaygı ve stres gibi olumsuz
durumlara yol açmıştır.
Çeşitli kahinler ve astrolojik medya haberleriyle manipülasyona
uğrayan bu algı virüsü aslında en tehlikeli olan…
Günümüz koşullarında artık savaşların manipülatif bir algı ile
yönetildiğini unutmadan Nicola Tesla taklidi ile yola çıkarak yapılan
stratejik depremler de söz konusu olunca artık bir rüyadan uyanıp yeni
bir çağın başlangıcıyla birlikte gerçekçi bir dünyanın içerisinde algı
yönetimimizi kontrol etmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum…
Özellikle sürekli servis edilen medya haberleri ve diğer tüm
manipülatif sirkülasyonlar zihin ve bilinç dengemizi korumayı
gerektirmektedir.
Pandemi döneminde hiçbir şekilde covid olmamış biri olarak kendimizi
çeşitli sihirli olabilecek deneyimlerin içinde bulmuştuk ağır bir
enerji ve sürekli kaosun yaratıldığı bu ortam aslında biyolojik bir
silah ile yayılan bir virüstü.
Günümüz teknoloji çağı bu tür savaşlara artık açıktır ve hepimizin
bu süreci zihinsel bir süzgeçten geçirmesi araştırması ve özellikle
sorgulaması gerekiyor. Unutmayın ki izin vermediğimiz sürece hiçbir
şey bizi etkileyecek güçte değildir.