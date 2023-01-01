Eris Varyantı

Da Vinci’nin şifresini çözen Dan Brown ”Cehennem” kitabından

uyarlanan Covid-19 virüsü 2013 yılından çok öncesine dayanan günümüz

biyolojik savaş çeşitliliğinden biridir.

Hepimizin bildiği üzere hayal ürünü olarak servis edilip daha sonra

algı yöntemiyle Dünya Sağlık Örgütünün bağımlı ve yaşlı nüfusu

azaltmaya yönelik olarak uyguladığı bu dayanışma artık özelliğini

yitirmiş ve mutasyonlara uğradığı varsayılarak akıllara soru

işaretleri getirmiştir.

Özellikle mevsim geçişlerinde sık sık rastladığımız kas ağrıları ve

gribal enfeksiyonlar çeşitli algı mekanizması tarafından farklı

stratejik yöntemlerle günümüzde endişe, kaygı ve stres gibi olumsuz

durumlara yol açmıştır.

Çeşitli kahinler ve astrolojik medya haberleriyle manipülasyona

uğrayan bu algı virüsü aslında en tehlikeli olan…

Günümüz koşullarında artık savaşların manipülatif bir algı ile

yönetildiğini unutmadan Nicola Tesla taklidi ile yola çıkarak yapılan

stratejik depremler de söz konusu olunca artık bir rüyadan uyanıp yeni

bir çağın başlangıcıyla birlikte gerçekçi bir dünyanın içerisinde algı

yönetimimizi kontrol etmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum…

Özellikle sürekli servis edilen medya haberleri ve diğer tüm

manipülatif sirkülasyonlar zihin ve bilinç dengemizi korumayı

gerektirmektedir.

Pandemi döneminde hiçbir şekilde covid olmamış biri olarak kendimizi

çeşitli sihirli olabilecek deneyimlerin içinde bulmuştuk ağır bir

enerji ve sürekli kaosun yaratıldığı bu ortam aslında biyolojik bir

silah ile yayılan bir virüstü.

Günümüz teknoloji çağı bu tür savaşlara artık açıktır ve hepimizin

bu süreci zihinsel bir süzgeçten geçirmesi araştırması ve özellikle

sorgulaması gerekiyor. Unutmayın ki izin vermediğimiz sürece hiçbir

şey bizi etkileyecek güçte değildir.