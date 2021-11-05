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Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz’ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu

Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz’ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu
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02 Kasım 2021 - 14:49

Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz’ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu

Cem Yılmaz’ın İzmir’deki gösterisi yağmur nedeniyle iptal oldu. Cem Yılmaz, duruma isyan edip “Ben Nazilli’den geldim otopark paramı kim verecek” diyen hayranına verdiği yanıtla olay oldu. Ertelenen gösterisini pazartesi akşamı yapan Cem Yılmaz yeni paylaşımında ise “İzmir turnemizi gülerek bitirdik” dedi.

İzmir Fuar Açık Hava’da 31 Ekim akşamı yapılması planlanan gösterisi yağmur nedeniyle iptal olan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Mağdur vatandaşlardan gelen tepkileri tiye alan ünlü şovmen, yaptığı paylaşımda “Dün gösteri iki saat kala yağan yağmurdan iptal oldu. Olur insanlık hali! ‘Ben Nazilli’den geldim otopark paramı kim verecek?’ yazmış. Ben vereceğim çünkü bütün parayı ben topluyorum otopark otobüs yolda yenilen poğaça çöp şiş bunları hep ben ödeyeceğim. Bunun doğrusu budur” diye yazdı.

Yılmaz bir sonraki tweet’inde ise “Bir gün Elton John konserindeyim. Yanımdaki adam vır vır konuşuyo.. Tat alamadım konserden Elton paramı ver diye bağırdım. E ton beni sahneye davet etti lütfen sonra konuşalım dedi. O gün bugün dostluğumuz devam eder. Türkiye’de sanatçılar çok havalı. Burnu büyük. Elton çok farklıydı” dedi.

Cem Yılmaz, isteyenlerin ödedikleri parayı geri alabileceklerini ya da 1 Kasım tarihli gösteri için biletlerini değiştirebileceklerini duyurdu.

Ertelenen İzmir gösterisini 1 Kasım Pazartesi akşamı yapan Cem Yılmaz, Twitter’dan yeni bir paylaşım daha yaptı. Gösteride çekilen bir fotoğrafı paylaşan ünlü komedyen “Evet…Dün yağdırdığım yağmur sonrası bu gece İzmir turnemizi gülerek bitirdik …Teşekkür ederim” notunu yazdı.

 

 

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