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Muslera’dan Alanyasporlu Futbolculara Saldırı!

Muslera’dan Alanyasporlu Futbolculara Saldırı!
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25 Eylül 2021 - 14:47
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Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor’a 1-0 mağlup olan Galatasaray’da şok olaylar yaşanıyor. Galatasaray’ın kalecisi Muslera’nın maç sonunda Alanyasporlu futbolculara saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, evinde Aytemiz Alanyaspor’u konuk etmişti.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilmiş ve konuk takım Alanyaspor, 87. dakikada Daniel Candeias’ın attığı golle maçtan galibiyetle ayrılmıştı.

Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, ligde 8 puanda kalmış, Alanyaspor ise puanını 9’a yükseltmişti.

MUSLERA’DAN FUTBOLCULARA SALDIRI

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Son haftalarda formdan düşmesiyle göze çarpan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera’nın 1-0’lık yenilgi sonrası Alanayasporlu futbolculara saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Galatasaray cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, görüntüler sosyal medyada bir hayli dikkat çekti.

 

 

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