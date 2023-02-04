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Muharrem İnce:Bu Karşılıklı Restleşme!

Muharrem İnce:Bu Karşılıklı Restleşme!
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04 Şubat 2023 - 16:25

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim sürecini Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında yorumladı. 6’lı masayı eleştiren İnce “Muhalefet bu ülkede umut olamıyor. Gerçeklikten kopmuş bir muhalefet var” ifadelerini kullandı. İnce, 6’lı masanın mutabakat metnine ilişkin “Tarım, hayvancılık yok, baştan savma yazılmış bir metin” dedi. İnce adaylık tartışmalarına ilişkinse “2 bin 300 vaadi olanların bir adayı olacaktır, herhalde 15 Mayıs’a bırakmayacaklardır. Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar. Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme. Diğer partiler de pastadan pay kapma telaşında” dedi.

İşte Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin açıklamalarından öne çıkanlar…

Muhalefet nelerle gündeme geldi? CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi bir danışman. Türk Bayrağı kaldırılmış. Tartışıldı mı bu? Tartışıldı. Peki ‘Anayasadan Türklüğü çıkaracağız’ dedi mi Ali Babacan, dedi. ‘Devrim kanunları eskidi artık’ dedi mi, dedi. ‘Avrupa Birliği bize aferin diyecek’ dedi mi dedi. Çözülmüş bir sorun olan başörtüsünü yeniden gündeme getirdi mi Kılıçdaroğlu, getirdi. ‘6 lider imzalayacak, Cumhurbaşkanı bu kurala uyacak’ yani partili Cumhurbaşkanı istemiyorduk şimdi parti başkanlarının emrinde bir Cumhurbaşkanı… Davutoğlu bunu söyledi mi, söyledi. CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu çıkıp Atatürk ve İnönü’ye faşist dedi mi, dedi. Peki bütün bunlar ortadayken İHA ve SİHA’larla ilgili bir başarı söz konusuyken ‘Onlara dokunacağız’ dedi mi Babacan, onu da dedi.

Gerçeklikten kopmuş bir iktidar var, gerçeklikten kopmuş bir muhalefet var ve bütün bunların ortasında slogana bakıyorum ‘Yeter! Söz milletin’ diyor. 1950’de bunu kim söylemiş? Demokrat Parti. Kime karşı söylemiş? İktidara karşı söylemiş. Muhalefette kim var? Demokrat Parti var. Yanında CHP var. Bunu Demokrat Parti, CHP’ye demiş. İkisi yan yana. Milli Birlik Komitesi’nin bildirisini Türkeş okumuş. Türkeş’in partisi iktidar partisinin yanında. ‘Yeter! Söz milletindir’ diyorsun Genel Merkezi’ne onu asıyorsun. Takıldığın yer burası mı? Buna mı kaldın yani?

BABACAN’A SERT TEPKİ: BU NASIL BİR FETÖ AĞZIDIR?

‘Öyle işler yapacağız ki Avrupa bize ‘aferin’ diyecek.’ Bu nasıl bir komplekstir? Bu nasıl bir FETÖ ağzıdır? Bu nasıl bir emperyalist uşaklığıdır. Bu nasıl bir teslimiyettir? Böyle bir şey olamaz. Avrupa’nın aferinine ihtiyacımız yok bizim ama milletin aferinine ihtiyacımız var. Bir ulusal, milli duruş lazım.

“ATATÜRK’E FAŞİST DİYEN BİRİNİ O GÜN ATARIM PARTİDEN”

Atatürk’e faşist diyen birini o gün atarım partiden. Memleket Partisi’nde çıksın biri Atatürk’e faşist desin. Partiyi kapatırım. Bana niye gittin diyenlere bu yüzden gittim işte. Atatürk kırmızı çizgimizdir.

6’LI MASANIN MUTABAKAT METNİ

Metinde laiklik, eğitim, cemevleri yok. Benim vaatlerimi çalıp metine yazmışlar. 6 lider bu metni benim kadar okumamıştır, yardımcıları okumuştur. Baştan savma oturmuşlar yazmışlar. Pamuk, fındık, hayvancılık olmazsa sen nasıl hayat pahalılığını düşüreceksin. Türkiye üretecek, bu üretmenin yollarını anlatıyorum ben.

MİLLET İTTİFAKI’NA KATILIR MI?

Davet yok, böyle bir beklentim de yok. Ben olursam orada Atatürk olur. Dereyi görmeden paçalar sıvanmaz. Olmayacak duaya amin denmez. Ben önemli olan ilkeleri, doğruları söylemektir.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Tabii ki olacağım ama benim hazine yardımım yok, holdinglerim yok arkamda. 100 bin vatandaşımız bana imza verirse, millet para alacak aday olmak için biz 1 milyona yakın para vereceğiz. İşimiz zor ama imkansız değil.

6’LI MASADAKİ ADAYLIK TARTIŞMALARI

2 bin 300 vaadi olanların bir adayı olacaktır, herhalde 15 Mayıs’a bırakmayacaklardır. Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar. Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme. Diğer partiler de pastadan pay kapma telaşında. CHP ve İYİ Parti’yi ayrı tutuyorum, bizim anketimiz var, aldığımız oy diğer 4 partinin aldığı oydan daha fazla. Güvenilir bir araştırma.

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