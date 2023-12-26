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Çarkıfelek’in efsane hostesiydi! Değişimiyle gündem oldu, görenler tanıyamadı

Çarkıfelek’in efsane hostesiydi! Değişimiyle gündem oldu, görenler tanıyamadı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Aralık 2023 - 16:13

İşte Benim Stilim yarışması ile ismini duyuran, ardından Çarkıfelek yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Emel Özkızıltaş uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! Değişimiyle gündem oldu, görenler tanıyamadı - Sayfa 1

İşte Benim Stilim adlı yarışmaya katıldıktan sonra Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyayı salladı. Bir süredir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Özkızıltaş’ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

 

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Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! Değişimiyle gündem oldu, görenler tanıyamadı - Sayfa 2

Yer aldığı programlar sayesinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özkızıltaş, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Her paylaşımıyla olay olan ünlü ismin gönderileri binlerce beğeni ve yorum alıyor.

 

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Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! Değişimiyle gündem oldu, görenler tanıyamadı - Sayfa 3

Geçirdiği estetik operasyonla adeta bambaşka birine dönüşen Özkızıltaş’ın son haline; ‘Ne kadar değişmişsin’, ‘Tanıyamadım’, ‘Çok başkasın’ gibi yorumlar yapıldı.

 

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Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! Değişimiyle gündem oldu, görenler tanıyamadı - Sayfa 4

Emel Özkızıltaş 1986 yılında dünyaya geldi. Asıl mesleği kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş şarkıcı Abdullah Yıldız’ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almasının ardından Kanal D ekranında yayımlanan Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim adlı programlarında ekrana çıktı.

 

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Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! Değişimiyle gündem oldu, görenler tanıyamadı - Sayfa 5

İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 yılında birinci olan Emel Özkızıltaş kısa bir süre Çarkıfelek programında da görev aldı.

 

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Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! Değişimiyle gündem oldu, görenler tanıyamadı - Sayfa 6

Son olarak 2021 yılında Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bir hafta sunuculuk yaptı.

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Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! Değişimiyle gündem oldu, görenler tanıyamadı - Sayfa 7
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Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! Değişimiyle gündem oldu, görenler tanıyamadı - Sayfa 8
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Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! Değişimiyle gündem oldu, görenler tanıyamadı - Sayfa 9
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