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AKP’li İsimden Zamlara Tepki: Usul Usul Kilitliyorlar

AKP’li İsimden Zamlara Tepki: Usul Usul Kilitliyorlar
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11 Şubat 2022 - 18:00

AKP’li İsimden Zamlara Tepki: Usul Usul Kilitliyorlar

AKP’li eski Ankara İl Başkan Yardımcısı Kamil Özyön, elektrik zammına tepki gösterdi.

AKP'li İsimden Zamlara Tepki: Usul Usul Kilitliyorlar

AKP’de Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve özel bir okulu yöneten Kamil Özyön, elektrik faturasına isyan etti.

Aralık ayında 7 bin 900 lira ödeyen Özyön’ün Ocak faturası 17 bin 400 lira oldu. Özyön, “Bu nedir kardeşim, ayıptır günahtır” dedi ve şunları söyledi: “10. ayda 4 bin 600 TL, 11. ayda 6 bin 400 TL, 12. ayda 7 bin 900 TL, ve bu yıl Ocak ayında 17 bin 400 TL elektrik faturası geldi. Üç aydır her faturaya güzel güzel, usul usul kilitliyorlar. Baktılar ki sesimiz çıkmıyor, ocak ayı faturamızı ikiye katladılar. Koyu bir ‘Reis’ taraftarı olarak davaya hizmet ettim. Ama vatandaşın karşısına çıkıp savunacak cümle bulamıyorum.”

 

 

HALKTAN KOPULDU

Özyon “Bıçak kemiğe değil, iliğe dayandı” dedi ve ekledi “Erdoğan’ı seviyorum. Ama artık yeter. Kendi isteğimle bu dönem görev almadım. Halktan kopuyoruz. Elektrik faturaları AK Parti ve Erdoğan’a sıkılmış kurşundur.”

“OĞLUM, KIZIM, EŞİM AKP’DEN İSTİFA ETTİ”

AKP’li Kamil Özyön ailesinin AKP’den nasıl istifa ettiğini şu sözlerle anlattı: “4 kişilik bir aileyiz ve hepimiz AK Parti üyesi idik. Önce oğlum, sonra kızım ve eşim istifa etti. En son ben kaldım, direniyorum. Bugün seçim olsa bizim aileden 1 kişi kaldı. Ne aileme ne çevreme karşı savunacak gücüm yok. Yanlış politikalar davamızı ve partimizi hızlı bir şekilde eritiyor. Ben partimden ayrılmadan eleştiriyorum. Bu yapılanlar zulümdür, haksızlıktır. Temennimiz cumhurbaşkanımızın acilen bu zamların tamamını geri çekmesidir.”

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