Kavşakta iki araç çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı’nda bulunan kavşakta meydana gelen olayda, Tuncay Mutlu kontrolündeki hafif ticari araç ile Hayati Özçelik’in kontrolündeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonucunda 24 yaşındaki Sümeyya Tatlı ve 29 yaşındaki Alican Zengin yaralandı. 2 yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.