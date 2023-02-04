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İYİ Parti’den yeni adaylık çıkışı!

İYİ Parti’den yeni adaylık çıkışı!
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04 Şubat 2023 - 16:21

İYİ Parti’den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına ilişkin gelen itirazlara her gün bir yenisi ekleniyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale bir kez daha konuşarak itirazının Kılıçdaroğlu’nun adaylığına olmadığını söyledi ancak geri adım da atmadı. Özlale, “Partimize karşı çifte standart var. Kimse bizden benimsemediğimiz yaklaşıma susmamızı beklemesin” ifadelerini kullandı.

 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale’nin verdiği röportajda, “Gerçekten CHP masayı Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz” sözleri tartışma yaratmıştı. Özlale, itirazının Kılıçdaroğlu’nun adaylığına olmadığını söyledi. Ancak sözlerinin de geri adım atmadı. “Biz 13 Şubat’ta liderlerin birbiri ile görüşmesi ile halkın iradesini yansıtabilecek cumhurbaşkanı adayı çıkarabilecek miyiz? Ben bu yöntemin yeterli olmadığını düşünüyorum” dedi.

“BİZDEN SUSMAMIZI BEKLEMEYİN”

Özlale, partisine yönelik bir çifte standart olduğunu da söyledi. “Herkes cumhurbaşkanı adayını söylemekte özgür ama biz halkın iradesi ile seçelim dediğimizde oyun bozan oluyoruz. Partimize karşı çifte standart var. Kimse bizden benimsemediğimiz yaklaşıma susmamızı beklemesin” diye konuştu.

“NEDEN KEMAL BEY’E DESTEK, İMAMOĞLU’NA ENGEL VAR?”

Özlale’nin ardından İYİ Parti’den dikkat çeken bir çıkış daha geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına ilişkin bir değerlendirme yaptı. “Kemal Bey’in adaylığına AK Parti ve MHP’nin destek vermesi, İmamoğlu’na yargı engeli getirilmesinin sizce sebebi ne olabilir?” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ’DE KRİTİK TOPLANTILAR

İşte bu açıklamalar çok tartışılırken, gözler bir kez daha İYİ Parti’de aday değerlendirmelerinin yapılacağı toplantılara çevrildi. Adayın konuşulacağı 13 Şubat’taki altılı masa toplantısı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 Şubat’ta partisinin başkanlık divanı, 7-8 Şubat’ta milletvekilleri, 10 Şubat’ta il başkanları ve ardından 11 ya da 12 Şubat’ta genel idare kurulu üyeleri ile bir araya gelecek. Akşener’in parti kurulları ile yapacağı istişarelerde, teşkilatların adaylık konusuyla ilgili genel görüşünü alması, kurmaylarının nabzını tutması bekleniyor.

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