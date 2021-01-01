Müge Anlı’yı Görünce Çok Sevindiler

Ünlü televizyoncu Müge Anlı, yangın felaketinin devam ettiği Antalya’nın Gündoğmuş ilçesine gitti. Instagram hesabından o anları paylaşan Müge Anlı’nın görüntüleri yürekleri dağladı.
Türkiye orman yangınlarıyla kahrolurken, bölgeye koşan Müge Anlı, evsiz kalanlara ve can kaybı yaşayanlara umut oldu..
Yaptığı yardım kampanyalarıyla takdir toplayan Müge Anlı, yangından zarar gören köylülerle sohbet etti, derdini dinledi. Anlı, o anları Instagram hesabından paylaştı.
Müge Anlı gönderisini, “Yeşil cennettin toprakları kül denizine dönerken, endişe içinde yanan köylerinin, yiten anılarının yasını tutan köylülerimize moral olmak istedik.”
“Rabbim insanüstü bir güçle çalışan başta itfaiye olmak üzere tüm görevlilere yardım etsin. Tek dileğimiz alevlerin bir an önce sönmesi” notuyla paylaştı.
Müge Anlı’nın paylaşımı yüzbinlerce beğeni topladı. Fotoğrafların altına onlarca ‘teşekkür’ mesajı geldi.