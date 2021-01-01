Yüksek Askeri Şura Toplantısı Sona Erdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Saat 12.20’de başlayan toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

ERDOĞAN ANITKABİR’DE

Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-i Milli Kulesi’ne giden Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Türkiye Cumhuriyet’ini işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomiden savunmaya üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. TSK yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılı operasyonlarla milletimize güven aşılama devam ediyor.

ORGENERAL GÜLER’İN GÖREVİNİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Toplantıda bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek. Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görevine devam etmesi öngörülüyor.

KUVVET KOMUTANLARININ DURUMLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın durumu da değerlendirilecek. Geçen yılki Şura’da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.

GÜNDEM TERFİ VE ATAMALAR

YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor. Kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek olanların durumları da görüşülerek karara bağlanacak.