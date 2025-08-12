Çanakkale yangınında Güzelyalı villaları kül oldu

Çanakkale’nin Kepez beldesinde dün öğle saatlerinde tarım arazisinde başlayan ve kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın, bölgeye ağır hasar verdi. Özellikle Güzelyalı bölgesindeki lüks villalar, alevlerin etkisiyle tamamen kullanılamaz hâle geldi. Yangının boyutları, sabah saatlerinde havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Alevler rüzgarla büyüdü

Yangın, 11 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tarım arazisinde başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, kısa sürede ormanlık alanlara yayıldı. Bölgedeki yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı, yangının yayılma hızını artırdı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda kara ekibi ile hava araçları bölgeye sevk edildi. Ekipler, gece boyunca alevlerle mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve yangın söndürme uçakları havadan müdahaleye başladı.

Güzelyalı’da milyonluk zarar

Yangın, Kepez’e bağlı Güzelyalı bölgesinde yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Buradaki çok sayıda lüks villa ve yazlık ev, alevler nedeniyle büyük hasar gördü. Bazı evler tamamen kül olurken, bir kısmı da ağır hasar aldı.

Bölgeden gelen dron görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Villaların çatılarının çöktüğü, araçların yandığı, bahçe alanlarının küle döndüğü görüldü. Maddi hasarın milyonlarca lirayı bulabileceği belirtiliyor.

Tahliyeler ve güvenlik önlemleri

Yangının yerleşim bölgelerine yaklaşması üzerine bazı evler tahliye edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, evlerinden çıkarılarak güvenli bölgelere yönlendirildi. AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, tahliye ve güvenlik çalışmalarını koordine etti.

Yangına müdahalede görevli ekipler, bölgedeki enerji nakil hatlarında oluşabilecek arızalara karşı da tedbir aldı. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Yangının, insan kaynaklı bir ihmalden mi yoksa doğal nedenlerden mi çıktığı araştırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, bölgede incelemelerde bulunarak rapor hazırlayacak.

Vatandaşlardan yardım çağrısı

Yangın sonrası birçok vatandaş, sosyal medyada dayanışma mesajları paylaştı. Bölgeye su, yiyecek ve soğutma çalışmaları için gerekli ekipman desteği çağrıları yapıldı. Gönüllüler, yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olmak için bölgeye geldi.

Yetkililer, yangın tamamen kontrol altına alınana kadar vatandaşların bölgeye girmemesi gerektiğini vurguladı. Yangının rüzgarın yön değiştirmesiyle tekrar tehlike oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.