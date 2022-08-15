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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi!

Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi!
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15 Ağustos 2022 - 12:51

Ciner Medya Grubu’nun iki başarılı ekran yüzü hayatlarını birleştirdi. Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy, Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 1

Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy, İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen nikah töreninde hayatlarını birleştirdi.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 2

Çiftin şahitliklerini Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Pınar Erbaş’ın çocukluk arkadaşı Bahriye Betül Özdemir yaptı.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 3

Nikah törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün önceki Başkanı Aziz Yıldırım törende sahneye çıkarak çifte mutluluklar diledi.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 4

 Burada bir konuşma yapan Çelik, evlilik cüzdanını Pınar Erbaş’a teslim etti.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 5

Medyaradar ailesi olarak Mehmet Akif Ersoy-Pınar Erbaş çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 6

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Gazeteci, televizyoncu, yazar, muhabir ve aynı zamanda belgesel yönetmeni olan usta gazeteci Mehmet Akif Ersoy 8 Ocak 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 7

Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan gazeteci Mehmet Akif Ersoy liseyi tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde eğitimine devam etti.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 8

Üniversiteden mezun olduktan sonra 2009 yılında kariyerine 6 News televizyon kanalında muhabir olarak göreve başladı. Bir yıl burada çalıştıktan sonra TRT’ye transfer oldu.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 9

2010 yılında TRT TÜRK – Addis Ababa Temsilciliği görevine getirildi. 2011 yılında başta Libya, Yemen, Şam, Erbil olmak üzere pek çok noktada TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. Aynı yılın içinde TRT TÜRK Trablus ve Sana muhabirliği görevini yürüttü. 2012 yılında önemin lideri Muammer Kaddafi ile ölümünden önce gerçekleştirdiği son röportajı ile bir anda tüm dünyada adından söz ettirdi.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 10

Günümüzde Habertürk TV ekranlarında gündüz kuşağında “Manşet” programını ve akşam kuşağında “Nedir Ne Değildir” programını sunan Mehmet Akif Ersoy ayrıca “Tünel- Gazze’de Yaşamak” adlı kitabının da yazarıdır.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 11

Son olarak 2019 yılında Libya’da yaşanan gelişmeleri, 2021 yılında ise Afganistan’da Taliban’ın yönetimi devralmasının ardından bu ülkeye giderek ve son durumu aktarmıştır. Daha sonra Türkiye’ye geri dönmüştür.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 12

Mehmet Akif Ersoy, 1.81 santimetre boyunda ve 79 kilodur. 37 yaşındaki Mehmet Akif Ersoy, İstanbulludur. Mehmet Akif Ersoy, bir kez evlenmiş, daha sonra boşanmıştır. Bu evliliğinden bir çocuğu bulunmaktadır.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 13

PINAR ERBAŞ KİMDİR?

Pınar Erbaş, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1.70 boyundaki Pınar Erbaş, ikizler burcudur.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 14

Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Pınar Erbaş, lisans eğitimi için de Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini tercih etmiştir.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 15

Bir dönem diksiyon eğitimi almış olan Pınar Erbaş, ileri düzeyde İngilizce’nin yanında Galatasaray’da eğitim görmesi sebebiyle ileri düzeyde Fransızca da bilmektedir.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 16

PINAR ERBAŞ’IN KARİYERİ

Üniversite yıllarındayken Habertürk’te stajyer olarak çalışmaya başlayan Pınar Erbaş, okulu bittikten sonra muhabirlik hayatına Habertürk gazetesinde başlamıştır. Bu dönemde aynı zamanda yaşam, kültür ve sanat konularında da röportajlar yapan Pınar Erbaş, 5 yıl boyunca Habertürk’te çalışmıştır.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 17

Habertürk’teki kariyerini noktalayan Pınar Erbaş, daha sonra 2013 senesinde Show TV’de çalışmaya başlamış burada öncelikle sabah haberlerini sunmuştur. Bir süre sabah haberlerini sunduktan sonra hafta sonu bülteninde sunuculuk yapmaya başlayan Pelin Erbaş, uzun bir süre de hafta sonu haber bülteninde sunuculuk yapmıştır.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 18

Erbaş, hafta sonu haber bültenini sunmakla beraber yaz döneminde ise hafta içi ana haber bültenlerinin sunuculuğunu üstlenmektedir.

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Ciner Medya Grubu’nun mutlu günü! Ünlü spikerler evlendi! - Sayfa 19

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