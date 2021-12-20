Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile ilgili ilginç bir marka kavgası yaşanıyor. Anne Meral Gazoz, oğlunun isim ve soyismini bir dizi ürün için tescil ettirmek istedi. Sıra, soyadları da olan ‘gazoz’ sınıfına gelince Mete Gazoz adının 5 günlük farkla Ömer Çetin adlı girişimciye kaptırıldığı ortaya çıktı. Mete Gazoz’un ailesi şimdi tescil işleminin iptali için uğraşıyor.

Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda okçulukta aldığı Altın madalya ile Türkiye’nin göğsünü kabartan ve gazoz sektörünün de yakından takip ettiği Mete Gazoz (22) adına ilginç bir ‘Marka’ savaşı yaşanıyor. Her şey okçulukta aldığı ilk altın madalya ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mete Gazoz için ailesinin yürüttüğü bir dizi ‘marka’ çalışması sırasında ortaya çıktı. Mete Gazoz’un ailesi, 2016 yılında Okçuluk alanındaki bazı ürünler için yapılan tescillerin, 2021’de kazanılan yeni altın madalya ile daha geniş bir ürün grubunu içermesine karar verdi. Bu nedenle anne Meral Gazoz 9 Ağustos 2021’de ikinci kez Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TPE) başvurmaya karar verdi. Sıra soyadları da olan ‘gazoz’ sınıfına gelince anne Meral Gazoz’dan önce başka bir kişinin daha başvuruda bulunduğu anlaşıldı.

GAZOZ ÜRETEBİLECEK

Kurum kayıtlarına göre 4 Ağustos tarihli başvurunun sahibi Ömer Çetin’di. Gazoz Ailesi ile bir yakınlığı bulunmayan Çetin adına başvuruyu yapan İsimtescil Bilişim AŞ şirketi, ‘Mete Gazoz’ markasını bira, enerji içeceği ve gazoz sınıfında tescil ettirmek istedi. TPE yaptığı inceleme sonrası Çetin’in başvurusunu kısmen kabul etti. Kurum, Çetin’in ‘Mete Gazoz’ markası ile gazoz üretip satabileceğini kabul etti; bira ve enerji içecekleri için ise başvuruyu reddetti. Kurum kararı geçen 13 Aralık’ta marka bülteninde yayımlandı.

AİLESİ, GERİDEN GELDİ

Anne Meral Gazoz da anılan ürünleri de kapsayan geniş bir alanda ‘Mete Gazoz’ ismini tescil ettirmek istedi. TPE, yapılan inceleme sonrası, içecekler grubunu kapsayan 32 numaralı sınıf dışındaki başvuruları kabul etti. Ancak, gazozların da içinde bulunduğu sınıf için daha önce başvuru yapıldığı için, bu ürün grubu için ‘Mete Gazoz’ markası tescil ettirilemedi.

BİZDEN ÖNCE BAŞVURMUŞ

Görüşlerini almak üzere telefonla ulaştığımız anne Meral Gazoz, Ömer Çetin’i tanımadıklarını, hiçbir akrabalık bağlarının da bulunmadığını kaydetti. Anne Gazoz “Belli ki burada kötü bir niyet var. Bizim ikinci başvurumuzdan 5 gün önce başvurmuş. Biz de bu başvuru esnasında fark ettik. Mete Gazoz’un isminin bilinirliğinden şöhretinden yararlanmak istiyor. Belki de oğlumun adını taşıyan markayı ileride bize satmaya çalışacak” diye konuştu.

İPTALİNİ İSTEYECEĞİZ

Mete Gazoz adına marka ve patent başvurularını yapan Etkin Patent Marka şirketi ise Hürriyet’e “Yapılan tescil işlemi için itirazda bulunacağız” açıklaması yaptı. Görüşlerini almak üzere aradığımız Ömer Çetin’e ise ulaşılamadı.

OKÇULUK ÜRÜNLERİ İÇİN MARKA TESCİLİ YAPILDI

Öte yandan ‘Mete Gazoz’ adına ailesinin ilk başvurusu ise 2016 yılına ait. Yine anne Meral Gazoz’un 27 Eylül 2016’da yaptığı başvuru 13 Şubat 2017’da sonuçlandı. Söz konusu başvuruyla, daha çok okçuluk alanı ile ilgili bir dizi ürün için ‘Mete Gazoz’ markası tescillendi.

‘KABUL EDİLMESİ KUSURLU’

Marka hukuku uzmanı Av. Ufuk Sezekkaplan ise TPE’nin yapılan başvuruyu kabul etmesine ilişkin, “Burada başvurunun kabul edilmesini kusurlu buluyorum. Çünkü, Mete Gazoz, kamuya mal olmuş bir isim. Herkes tarafından bilinen sevilen kişilerin isimlerinin metalaştırılması doğru değil. Kurumun temel görevi aynı zamanda, bu neviden durumlara engel olmak. Bana göre, TPE’nin bunu reddetmesi gerekirdi. Çünkü halkın ortak paydada gururlandığı biri… Örneğin benim, Naim Süleymanoğlu adını, adıma tescil ettirememem gerekir” ifadelerini kullandı.