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Merkez Bankası’ndan Türk Lirası için yeni adım! 21 Şubat’tan sonra ilk…

Merkez Bankası’ndan Türk Lirası için yeni adım! 21 Şubat’tan sonra ilk…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Mayıs 2024 - 17:17

Merkez Bankası, “parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla” TL depo ihaleleri açabileceğini duyurmuştu. Bugün o adım atıldı ve 21 Şubat sonrası 200 milyar TL tutarında TL depo alım ihalesi açtı.

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