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Montella: Türk yüreğiyle oynadık

Montella: Türk yüreğiyle oynadık
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Ekim 2024 - 15:39

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda’ya karşı 4-2 kazandıkları karşılaşmada zorlu şartlara rağmen kazanan oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtti.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda’yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, İzlanda topraklarındaki ilk galibiyetini tarihe yazdırdı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

“OYUNCULARIMIZ TÜRK YÜREĞİYLE OYNADI”

Zorlu koşullara rağmen oyuncularının yürekleriyle mücadele ettiğini vurgulayan Montella, şunları söyledi:

“Takımın başına geçtiğimden bu yana aldığımız en anlamlı galibiyetlerden biri oldu, çok mutluyum. Bu kadar sevindirici olmasının nedeni, karşılaştığımız şartların oldukça zorlu olmasıydı. Saha zemini neredeyse oyunu oynanamaz hale getirecek kadar kötüydü, ama ayakta kalan ve savaşan taraf bizdik. 24 şut çektik, 4 gol attık. Oyuncularımızın Türk yüreğiyle oynayıp bu mücadeleyi vermeleri beni gururlandırıyor. Çok büyük bir onur.”

“İZLANDA’YA 2 MAÇTA 7 GOL ATTIK, İKİNCİLİK GARANTİ”

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Montella, hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirterek, İzlanda’ya karşı iki maçta 7 gol atmanın da büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İzlanda’ya karşı iki maçta toplam 7 gol atmak elbette bizi mutlu ediyor. Bugünkü galibiyet hayati önem taşıyordu. Eğer kazanamasaydık, her şey çok farklı gelişebilirdi. Şu an grup ikinciliğini garantiledik ama hedefimiz birincilik. Önümüzde bir kritik maç daha var ve ona en iyi şekilde hazırlanacağız. 4 farklı oyuncudan 4 gol bulduk, bu da takım oyununun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Organizasyon ve takım ruhu bu tarz sonuçları getiriyor. Hedefimize yaklaşıyoruz, adım adım ilerliyoruz. A Ligi’ne yükselmek istiyoruz ve doğru yolda olduğumuza inanıyorum.”

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