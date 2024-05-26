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Mini elbisesiyle sere serpe uzandı! Demet Özdemir’in pozları sosyal medyayı salladı

Mini elbisesiyle sere serpe uzandı! Demet Özdemir’in pozları sosyal medyayı salladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Mayıs 2024 - 15:33

Engin Akyürek ile başrollerini paylaştığı Adım Farah dizisiyle ekranda fırtınalar estiren ünlü oyuncu Demet Özdemir dizisinin final yapmasının ardından sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye başladı. Oyuncu son olarak siyah mini elbisesiyle yatağın üzerine sere serpe uzandığı pozlarını paylaştı.

Mini elbisesiyle sere serpe uzandı! Demet Özdemir'in pozları sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve oyunculuğu ile popüler olan Demet Özdemir son dönemde sık sık gündeme geliyor.

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Mini elbisesiyle sere serpe uzandı! Demet Özdemir'in pozları sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Oyuncu bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi. Özdemir, Instagram hesabından yatağa uzanarak verdiği pozlarla gündeme geldi.

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Mini elbisesiyle sere serpe uzandı! Demet Özdemir'in pozları sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Oyuncu son paylaşımı ile beğeni topladı. Özdemir, Instagram hesabından yatağa sere sepre uzanarak verdiği pozlarını paylaştı.

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Mini elbisesiyle sere serpe uzandı! Demet Özdemir'in pozları sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

Özdemir’e hayranları tarafından yorum yağdı.

Takipçileri ünlü oyuncuya “Bu pozlar ne”, “Çok güzelsin” gibi yorumlar yaptı.

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