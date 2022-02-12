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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz

‘Masumlar Apartmanı’nın ‘Han’ı Birkan Sokullu’nun iki yıldır birlikte olduğu Eda Gürkaynak önceki akşam doğum gününü kutladı. 2000'ler temalı partide Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak, Britney Spears ve Justin Timberlake oldu. İkilinin dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 1
Masumlar Apartmanı dizisinden canlandırdığı Han karakteriyle beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak’ın doğum günü partisine katıldı.
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 2
Masumlar Apartmanı dizisinden canlandırdığı Han karakteriyle beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak’ın doğum günü partisine katıldı.
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 3
Gürkaynak, yeni yaşını "Early 2000's" konseptiyle kutladı.
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 4
Çift gecede Britney Spears ve Justin Timberlake oldu.
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 5
Ünlü çift, eğlenceli geçen doğum günü partisinden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 6
Birkan Sokullu’yu öpmeye doyamayan sosyetik güzel dansıyla da partiye damgasını vurdu.
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 7
İkilinin dudak dudağa verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 8
İşte ünlü çiftin o paylaşımları…
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 9
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 10
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 11

28 yaşındaki Eda Gürkaynak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 12

İşte güzel ismin öne çıka bazı paylaşımları…

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 14Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 16Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 18Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 21

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz - Sayfa 26

 
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Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz

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