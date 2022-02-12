Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Birkan Sokullu sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa poz

‘Masumlar Apartmanı’nın ‘Han’ı Birkan Sokullu’nun iki yıldır birlikte olduğu Eda Gürkaynak önceki akşam doğum gününü kutladı. 2000'ler temalı partide Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak, Britney Spears ve Justin Timberlake oldu. İkilinin dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı.
Masumlar Apartmanı dizisinden canlandırdığı Han karakteriyle beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak’ın doğum günü partisine katıldı.
Masumlar Apartmanı dizisinden canlandırdığı Han karakteriyle beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak’ın doğum günü partisine katıldı.
Gürkaynak, yeni yaşını "Early 2000's" konseptiyle kutladı.
Çift gecede Britney Spears ve Justin Timberlake oldu.
Ünlü çift, eğlenceli geçen doğum günü partisinden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.
Birkan Sokullu’yu öpmeye doyamayan sosyetik güzel dansıyla da partiye damgasını vurdu.
İkilinin dudak dudağa verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.
İşte ünlü çiftin o paylaşımları…
28 yaşındaki Eda Gürkaynak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
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