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Burak Elmas’tan dikkat çeken Hakan Şükür sözleri! ‘Görüşlerimiz farklı olabilir fakat…’

Burak Elmas’tan dikkat çeken Hakan Şükür sözleri! ‘Görüşlerimiz farklı olabilir fakat…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Aralık 2023 - 12:43

Eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Hakan Şükür ile ilgili “Görüşlerimiz farklı olabilir fakat Galatasaray’a çok büyük hizmet etti” sözlerini sarf etti.

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Burak Elmas’tan dikkat çeken Hakan Şükür sözleri! ‘Görüşlerimiz farklı olabilir fakat…’
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