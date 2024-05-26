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Naz Elmas’ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı… Bir dönem araları bozuktu

Naz Elmas’ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı… Bir dönem araları bozuktu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Mayıs 2024 - 15:21

Oyuncu Naz Elmas hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Zaman zaman sosyal medyada “Photoshop’lu fotoğraflarıyla konuşulan Naz Elmas, şimdi de kardeşiyle gündeme geldi. Naz Elmas’ın kendisi gibi oyuncu bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

Naz Elmas'ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı... Bir dönem araları bozuktu - Sayfa 1

Haziran GecesiCandan ÖteDoktorlarEDHO gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Naz Elmas, yıllar içerisinde geçirdiği değişimle adından söz ettiriyor.

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Naz Elmas'ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı... Bir dönem araları bozuktu - Sayfa 2

Ünlü oyuncu, kendisinden 17 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı ile 15 Aralık 2019 tarihinde Esma Sultan Yalısı’nda görkemli bir düğün töreniyle hayatını birleştirmişti.

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Naz Elmas'ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı... Bir dönem araları bozuktu - Sayfa 3

Ancak ünlü çift, evliliklerini yütütemedi ve 2022 yılında tek celsede boşandı.

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Naz Elmas'ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı... Bir dönem araları bozuktu - Sayfa 4

Zaman zaman sosyal medyada “Photoshop’lu fotoğraflarıyla konuşulan Naz Elmas, şimdi de kardeşiyle gündeme geldi.

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Naz Elmas'ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı... Bir dönem araları bozuktu - Sayfa 5

Bir döneme damga vuran Naz Elmas’ın kendisi gibi oyuncu bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

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Naz Elmas'ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı... Bir dönem araları bozuktu - Sayfa 6

Naz Elmas‘ın kız kardeşi oyuncu Açelya Elmas

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Naz Elmas'ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı... Bir dönem araları bozuktu - Sayfa 7

Şimdileri araları iyi olmasına rağmen bir dönem Açelya Elmas ile Naz Elmas arası bozuktu. Sebebi ise Açelya Elmas’ın lenf kanseri hastalığı ile mücadele ettiği zamanlarda kardeşinin yanında olmamasıydı.

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Naz Elmas'ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı... Bir dönem araları bozuktu - Sayfa 8

VEFAT SONRASI BUZLAR ERİDİ

Uzun bir süre küs kalan kardeşlerin arası ise babalarının vefatı sonrası tekrar ısındı. Cenazede yan yana gelmişler ve uzun süre birbirlerine sarılmışlardı. Böylelikle aralarındaki buzlar erimişti.

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