MELTEM MİRALOĞLU ABD’DE SALDIRIYA UĞRADI

“Hayat Devam Ediyor” dizisiyle ün kazandıktan sonra ABD’ye yerleşen eski dizi oyuncusu Meltem Miraloğlu, Amerika’da şiddet mağduru oldu. Magazin yazarı Onur Akay’ın iddiasına göre, Miraloğlu, New Jersey’de kimliği açıklanmayan genç bir Amerikalının saldırısına uğradı. Yaşadığı ağır darp sonucu kaburgaları kırılan oyuncunun, kırık kemik uçlarının akciğerine batması nedeniyle akciğer sönmesi yaşadığı bildirildi.

CERRAHİ MÜDAHALEYLE HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Miraloğlu’nun, yapılan acil cerrahi müdahaleyle hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edilirken, Miraloğlu’nun bir süredir New Jersey’de yaşadığı ve geçimini bir markette temizlik işleri yaparak ve Türk yemekleri satarak sağladığı kaydedildi.

YENİ BİR EVLİLİK PLANLARKEN SALDIRIYA UĞRADI

Onur Akay’ın paylaştığı bilgilere göre Miraloğlu, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden ve kendisinden 48 yaş büyük olan eşi Patrick Grady’nin mirasından men edilmişti. Oyuncu, son olarak 18 Mayıs 2025’te 78 yaşındaki Amerikalı iş insanı Josef ile evlenmeye hazırlanıyordu. Ancak nikah öncesi saldırıya uğraması nedeniyle evlilik planları ertelendi.

KAMUOYU ŞOKTA

Meltem Miraloğlu’nun, geçmişte Türkiye’deki şöhretini geride bırakarak ABD’de sıradan bir hayat kurmaya çalışması ve burada yaşadığı bu trajik olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olayın detaylarına ilişkin ABD makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MAGAZİN DÜNYASI YASTA

Onur Akay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kırılan kaburga uçları akciğere batıp sönmesine neden oldu. Ancak cerrahi müdahale ile kurtarıldı. Miraloğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”