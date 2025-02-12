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  3. DOĞUMA GÜN SAYIYOR! NESLİHAN ATAGÜL YAYIN ÖNCESİ DUALARLA HAZIRLANDI!

DOĞUMA GÜN SAYIYOR! NESLİHAN ATAGÜL YAYIN ÖNCESİ DUALARLA HAZIRLANDI!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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NESLİHAN ATAGÜL ANNE OLUYOR! GÜRCİSTAN’DAKİ YAYIN ÖNCESİ DUA ETTİ

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, ilk kez annelik heyecanını yaşarken Gürcistan’da katıldığı bir televizyon programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DUALARLA HAZIRLANDI

‘Fatih Harbiye’, ‘Kara Sevda’ ve ‘Sefirin Kızı’ gibi dizilerdeki performansıyla anlatın söz ettiren Neslihan Atagül, Gürcistan’da yayınlanan Noe ile konuk oldu. Yayın öncesinde dua eden Atagül, “Hissetmediğimi hissetmek istiyorum. Röportajın güzel kalması için kendimce dualar ettim” ifadesini kullandı.

“HİSSETMEDİĞİM DUYGUYU HİSSEDER OLDUM”

Bebek heyecanı yaşayan Atagül, sürecin kendisi için oldukça farklı ve duygusal olduğunu belirterek, “Heyecanlı bir süreç. Hissetmediğim duyguyu yaşadığım oldum” dedi.

Anne olmak için gün sayan oyuncu, doğal ve içten halleriyle sevenlerinden büyük ilgi gördü.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/

DOĞUMA GÜN SAYIYOR! NESLİHAN ATAGÜL YAYIN ÖNCESİ DUALARLA HAZIRLANDI!
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