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Aslı Enver anne oldu! İşte Aslı Enver’in kızının adı

Aslı Enver anne oldu! İşte Aslı Enver’in kızının adı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Temmuz 2023 - 14:44
Berkin Gökbudak’la apar topar nikah masasına oturan Aslı Enver’den güzel haber geldi. Ünlü oyuncu, dün akşam bebeğine kavuştu. Aslı Enver’in kızının adı sosyal medyada gündem oldu.

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