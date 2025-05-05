GÜZİDE DURAN’IN BOŞANMA DAVASINDA OKAN BURUK SÜRPRİZİ

Ünlü manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy arasında devam eden boşanma davası, sürpriz bir gelişmeyle gündeme oturdu. 2008 yılında dünyaevine giren ve iki çocuk sahibi olan çiftin boşanma sürecinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un adı da mahkeme dosyasına girdi.

16 YILLIK EVLİLİK ÇEKİŞMELİ BİTİYOR

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Adnan Aksoy, “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle eşinden çekişmeli olarak boşanmak istediğini belirtti. Dilekçede, Güzide Duran’ın “gizemli davranışlar sergilediği” ve bu nedenle çocukların velayetinin kendisine verilmesi gerektiği ifade edildi. Aksoy ayrıca 1 lira maddi, 1 lira manevi tazminat talep etti.

GÜZİDE DURAN’DAN AĞIR SUÇLAMALAR: 20 MİLYON TL TAZMİNAT

Güzide Duran ise eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, tehdit edildiğini öne sürerek karşı dava açtı. Ünlü modelin avukatları, çocukların velayetini talep ederken Duran ve çocuklar için aylık 600 bin TL nafaka, ayrıca 20 milyon TL manevi tazminat ve 100 bin TL mal rejimi alacağı talep etti.

GÜNDEMİ SARSAN TALEP: OKAN BURUK MAHKEMEDE

Boşanma davası sürerken dikkat çeken bir talep geldi. Adnan Aksoy, mahkemeye sunduğu 9 kişilik tanık listesinin başına, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ismini ekledi. Güzide Duran ile Okan Buruk arasında ilişki olduğu iddiaları bir süredir magazin kulislerinde konuşuluyordu.

Bu gelişme üzerine mahkemenin, Okan Buruk’un da aralarında bulunduğu tanıklara resmi davetiye çıkaracağı öğrenildi. Mahkeme sürecinin ilerleyen aşamalarında Buruk’un tanık olarak ifadeye çağrılması bekleniyor.

DURAN ABD’DE YAŞIYOR

Öte yandan Güzide Duran’ın uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadığı biliniyor. Mahkeme sürecine fiziken katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmazken, avukatlarının Türkiye’deki temsil süreci aktif olarak devam ediyor.

DAVANIN SEYRİ GÜNDEMDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Güzide Duran ve Adnan Aksoy arasındaki yüksek profilli boşanma davası, hem kamuoyunun hem de medyanın yakın takibinde. Okan Buruk’un adının tanık listesine eklenmesiyle birlikte sürecin seyri daha da dikkat çekici hale geldi. Dava ilerledikçe yeni gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.