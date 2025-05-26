İŞ DÜNYASINI SARSAN KAYIP: İRFAN ORAKÇIOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye’nin köklü giyim markalarından Damat, Tween ve D’S Damat’ı bünyesinde barındıran Orka Holding’in yönetim kadrosundaki önemli isimlerden İrfan Orakçıoğlu, 40 yaşında hayatını kaybetti. Ani vefatı, iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun yeğeni olan İrfan Orakçıoğlu, 2004 yılından bu yana holdingde çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev alıyordu. Özellikle mağazalar koordinatörlüğü görevinde büyük sorumluluk üstlenen Orakçıoğlu, İstanbul Okan Üniversitesi mezunuydu.

Edinilen bilgilere göre, genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Orakçıoğlu’nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu netleşecek. Elazığlı köklü bir ailenin ferdi olan ve iş yaşamındaki başarısıyla tanınan Orakçıoğlu’nun vefatı, başta Orka Holding ailesi olmak üzere tüm iş dünyasında derin bir boşluk yarattı.

İRFAN ORAKÇIOĞLU KİMDİR:

İrfan Orakçıoğlu, Orka Holding bünyesindeki Damat, Tween ve D’S Damat markalarının kurucularından ve Orka Holding’in yönetim kadrosunda yer alan bir iş insanıdır. Aynı zamanda Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun yeğenidir. Orka Holding bünyesinde 2004’ten bu yana 21 senedir yöneticilik yapan İrfan Orakçıoğlu İstanbul Okan Üniversitesi’nden 2010 yılında mezun oldu.

Orakçıoğlu’nun ani ölümü, yakın çevresinde olduğu kadar moda ve perakende dünyasında da şok etkisi yarattı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.