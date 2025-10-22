Nesrin Cavadzade’den Aşk Açıklaması: Sevgili Kriteri “Karın Kası Olmalı”

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde. “Yasak Elma” ve “Sandık Kokusu” dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Cavadzade, katıldığı bir etkinlikte aşk hayatına dair soruları yanıtladı.

Son olarak dizide rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa süreli bir ilişki yaşayan 43 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin “Sevgiliniz var mı?” sorusuna esprili bir dille cevap verdi. Cavadzade, şu anda sevgilisi olmadığını belirterek, “Siz benim yanımdaki yakışıklı olsun veya olmasın tüm beyefendileri, geçen gün de lahmacun esprisi yapmıştım bununla ilgili. Kim olursa olsun sevgilim olarak yazdığınız için size ayrıca kırgınım. Yakışsa da yakışmasa da sevgili olarak yazıyorsunuz, yapacak bir şey yok. Şu an sevgilim yok, olsa söylerim.” dedi.

Güzel oyuncu, sevgili seçiminde kendine özgü kriterlerini de paylaştı. Cavadzade, “Standartlarım çok yüksek, en yüksek standart six pack (karın kası) olsun.” sözleriyle esprili bir şekilde fiziksel kriterine dikkat çekti.

Nesrin Cavadzade’nin bu açıklamaları, hem takipçileri hem de medya tarafından ilgiyle karşılandı. Oyuncu, hem samimi tavırları hem de esprili yaklaşımıyla sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yeni projeleri ve özel hayatıyla ilgili sorulara açıklık getiren Cavadzade, yakın zamanda projelerine odaklanacağını ve aşk hayatında ise seçici olacağını vurguladı.

Bu açıklama, oyuncunun hem hayranlarıyla samimi bir iletişim kurmasını sağladı hem de magazin gündeminde konuşulan detaylar arasında yer aldı.