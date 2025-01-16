MEB’DEN ÖZEL OKULLARA UYARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda velilerden ders kitabı ücreti talep edilmesini engellemek için önemli bir adım attı. Yeni düzenlemeyle birlikte, devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanan ders kitaplarından ücret talep eden özel okullara ağır yaptırımlar uygulanacak.

DERS KİTAPLARINDAN ÜCRET TALEBİ YASAKLANDI

MEB, 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm özel okullarda, Bakanlık tarafından onaylanan ve ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının kullanılmasını zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda, özel okulların velilerden ders kitabı adı altında herhangi bir ücret talep etmesi yasaklandı. Kurala uymayan okullar, ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.

AĞIR CEZALAR GELİYOR

Yeni düzenlemeye göre, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 7. maddesi çerçevesinde kurala uymayan özel okullara brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası kesilecek. Ayrıca, tekrarlanan ihlallerde kurum açma izni ve çalışma ruhsatı iptal edilebilecek.

DENETİMLER ARTACAK

MEB, özel okullarda bu kuralların uygulanmasını sağlamak için denetimleri artıracak. Bakanlık müfettişleri, okulların hem ders kitabı ücretleriyle ilgili kurallara uyup uymadığını hem de Bakanlık onayı olmayan kitapların kullanılıp kullanılmadığını titizlikle kontrol edecek. Bu sayede, velilerin ekonomik yükünün azaltılması ve öğrencilerin güvenilir içeriklerle eğitim alması hedefleniyor.

BAKAN YUSUF TEKİN’DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Özel okulların ders kitabı için ayrı bir ücret alması artık mümkün değil. Yönetmeliğimiz açık ve net. Bu kuralların uygulanması için müfettişlerimiz hassasiyetle çalışacak,” ifadelerini kullandı. Tekin ayrıca, özel okulların enflasyon farkı artı yüzde 5 zam sınırını aşmaması gerektiğini de hatırlattı.

AMAÇ: EŞİT VE ADİL EĞİTİM

Bu düzenleme, özel okullarda eğitim alan öğrencilerin devlet okullarındaki öğrencilerle eşit imkanlara sahip olmasını ve velilerin maddi olarak daha fazla zorlanmamasını amaçlıyor. MEB, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz olarak sağlamaya devam edecek.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com