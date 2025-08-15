Cevdet Yılmaz: Rezervler 174,4 Milyar Dolarla Zirvede

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre brüt rezervlerin 8 Ağustos haftasında 174,4 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Yılmaz, bu rekor artışın ekonomik göstergeler açısından son derece önemli olduğunu belirterek, yükselen uluslararası rezervlerin ülke risk primini düşürdüğünü ve finansal istikrara katkı sunduğunu vurguladı.

TCMB’nin yayımladığı haftalık para ve bankacılık istatistiklerine göre, Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 377 milyon dolar artarak 168 milyar 988 milyon dolardan 174 milyar 365 milyon dolara yükseldi. Bu gelişme, Türkiye ekonomisinde dış finansman ihtiyacının azaldığı ve yatırımcı güveninin arttığı şeklinde yorumlandı.

Cari Açık Azaldı, Risk Primi Düştü

Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada cari açığın öngörülen seviyenin altında kaldığını, bunun da dış finansman ihtiyacını düşürdüğünü ifade etti. Ayrıca, risk primindeki gerilemenin dış borçlanma maliyetini azalttığını dile getirdi. Bu durumun hem kamu hem de özel sektörün uluslararası piyasalardan daha uygun maliyetlerle borçlanabilmesi açısından avantaj sağladığına dikkat çekti.

Enflasyon Hedefleri ve Dezenflasyon Süreci

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, teknik analizlerin yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası’nın tahmin aralığında, %25-29 bandında gerçekleşeceğini gösterdiğini söyledi. Beklentilerin daha da iyileşmesiyle dezenflasyon sürecinin güçleneceğini belirten Yılmaz, “Finansal istikrarın güçlendiği, enflasyon oranında düşüşün devam ettiği bir ortamda, sürdürülebilir büyüme ve sosyal refahı artırma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlı ve koordineli şekilde sürdüreceğiz” dedi.