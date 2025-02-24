YENİ BANKNOTLAR BUGÜNDEN İTİBAREN PİYASADA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni 10 TL ve 100 TL banknotlarını bugün itibarıyla piyasaya sürdü. Yeni banknotlar, bankalar, ATM’ler ve ödeme noktalarında kullanılmaya başlandı.

FATİH KARAHAN’IN İMZASI YER ALACAK

E9 Emisyon Grubu’nun VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotları, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın imzasını taşıyor. Bu banknotların en dikkat çeken özelliği ise yeni Başkan Dr. Karahan’ın imzasının yer alması. Ayrıca, 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a, 10 TL banknotlarda ise Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait imzalar da bulunuyor.

BANKNOTLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni banknotların tasarımında herhangi bir değişiklik yapılmadı. 10 TL’lik kırmızı ve 100 TL’lik mor banknotlar, yalnızca imza kısmında güncellenme yapıldı. Boyutları ve genel görünümleri önceki banknotlarla aynı kalmaya devam edecek.

DOLAŞIMA GİREN YENİ BANKNOTLAR

Yeni banknotlar, 23 Şubat 2025 itibarıyla resmen dolaşıma girdi. TCMB, bu banknotları hem eski banknotlarla birlikte tedavüle sokarak, halkın alışkanlıklarını etkilemeden ödeme süreçlerine entegre edilmesini sağladı.

YENİ BANKNOTLAR HER YERDE GEÇERLİ OLACAK

Yeni 10 TL ve 100 TL banknotları, aynı zamanda bankalar, ATM’ler ve ödeme noktalarında geçerli olacak. Banknotların kullanıma girmesiyle birlikte, finansal sistemde bir geçiş dönemi başlatılmış oldu.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/