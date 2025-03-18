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  3. PADİŞAH TORUNUNUN EVİNE GİREN HIRSIZLIK ŞOK ETTİ! 11 MİLYONLUK EŞYA ÇALINDI

PADİŞAH TORUNUNUN EVİNE GİREN HIRSIZLIK ŞOK ETTİ! 11 MİLYONLUK EŞYA ÇALINDI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yaşanan şaşırtıcı hırsızlık olayının arkasında Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunu Mesuda Evliyazade’nin evine dadanan bir hırsızlık çetesi çıktı. 15 Mart 2025’te Evliyazade, polise başvurarak evine hırsız girdiğini bildirdi ve 11 milyon 650 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını belirtti. Olayın hemen ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek, hırsızlık olayının arkasındaki isimleri araştırmaya başladı.

Padişah torununu soydular... 11 milyonluk hırsızlığın arkasından kim çıktı... - Sayfa 2

11 Milyonluk Ziynet Eşyası Çalındı

Evliyazade’nin ifadesine göre, çalınan eşyalar arasında Osmanlı Hanedanı’na ait tarihi değeri yüksek mücevherler de bulunuyordu. Özellikle Ulviye Sultan’a ait olan pırlanta işlemeli altın bilezik, tek başına 6 milyon lira değerindeydi. Çalınan diğer ziynet eşyaları ise toplamda 11 milyon 650 bin lira değerindeydi.

Padişah torununu soydular... 11 milyonluk hırsızlığın arkasından kim çıktı... - Sayfa 3

Şüpheler Hizmetçiye Yöneldi

Mesuda Evliyazade, olayın ardından şüphelerin yatılı olarak çalışmaya başlayan hizmetçisi T.Ç.’ye yöneldiğini belirtti. Evdeki güvenlik kameraları incelendiğinde, şüphelinin her hafta izin günlerinde poşetler dolusu eşya ile evden ayrıldığı tespit edildi. Emniyet güçleri, güvenlik kayıtlarının ardından Esenyurt’ta operasyon başlatarak T.Ç.’yi yakaladı.

Padişah torununu soydular... 11 milyonluk hırsızlığın arkasından kim çıktı... - Sayfa 4

Çalınan Eşyalar Bulundu, Kızından Da Şok Hareket

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Esenyurt’ta kıskıvrak yakaladı ve evde yapılan detaylı aramada çalınan 79 parça ziynet eşyası, çantalar ve kıyafetler bulundu. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Şüphelinin kızı S.N.Ş., annesinin çaldığı eşyaları sosyal medya üzerinden satmaya çalışırken yakalandı.

Padişah torununu soydular... 11 milyonluk hırsızlığın arkasından kim çıktı... - Sayfa 5

Adliyeye Sevk Edilen Şüpheliler Tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme, hizmetçi T.Ç.’yi tutuklayarak cezaevine gönderdi. Ancak şüphelinin kızı S.N.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Padişah torununu soydular... 11 milyonluk hırsızlığın arkasından kim çıktı... - Sayfa 6

Kaynak:Medya Radar

PADİŞAH TORUNUNUN EVİNE GİREN HIRSIZLIK ŞOK ETTİ! 11 MİLYONLUK EŞYA ÇALINDI
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